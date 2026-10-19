WSJ: Πρόταση του Πούτιν για τριμερή σύνοδο με Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ χωρίς τον Ζελένσκι για την Ουκρανία

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Τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ, χωρίς τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται να πρότεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την πληροφορία αποκαλύπτει η Wall Street Journal, ενώ την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει νέα επίθεση κατά του Ουκρανού ομολόγου του, κατηγορώντας τον ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη. Παράλληλα, υπερασπίζεται την απόφασή του να αναστείλει νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, επικαλούμενος την ανάγκη διατήρησης των διαπραγματεύσεων.

Η πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου φέρεται να διατυπώθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, όταν οι δύο ηγέτες κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Μόσχα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διπλωματική προσέγγιση με την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο, ώστε να διαμορφωθεί μια συμφωνία για την Ουκρανία με όρους που θα εξυπηρετούν τα ρωσικά συμφέροντα.

Η πρόταση Πούτιν για τριμερή σύνοδο χωρίς την Ουκρανία

Επικαλούμενη πρώην αξιωματούχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας τον Νοέμβριο, προκειμένου να συζητηθούν οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ρωσική πρόταση προβλέπει η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας.

Το στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρωτοβουλία είναι ότι δεν προβλέπεται η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρότι το αντικείμενο των συνομιλιών αφορά άμεσα το μέλλον της Ουκρανίας.

Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, το ενδεχόμενο οι ηγέτες των τριών μεγάλων δυνάμεων να συζητήσουν μια διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι ο Τραμπ έχει αποδεχθεί την πρόταση. Η Μόσχα, πάντως, φέρεται να επιδιώκει μια διαπραγματευτική διαδικασία που θα ενίσχυε τη θέση της στον καθορισμό των όρων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και το «πάγωμα» των κυρώσεων

Η πρόταση για την τριμερή συνάντηση έρχεται στον απόηχο της συμφωνίας της 9ης Οκτωβρίου για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ και άλλες αγορές.

Η Ουάσινγκτον προχώρησε σε χαλάρωση περιορισμών που αφορούν τη διάθεση ρωσικών καυσίμων, παρουσιάζοντας την κίνηση ως παρέμβαση για την ενεργειακή αγορά, αλλά και ως μέσο για τη διευκόλυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά συμφωνία για την άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, με πρόσθετες ποσότητες να προβλέπονται για το επόμενο διάστημα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ενεργειακή συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη Μόσχα, ώστε να επιδείξει μεγαλύτερη διάθεση συμμετοχής σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης έχει προκαλέσει επικρίσεις, με τους αντιπάλους της συγκεκριμένης πολιτικής να υποστηρίζουν ότι η Ρωσία εξασφαλίζει οικονομική ανακούφιση χωρίς να έχει προηγουμένως αναλάβει αντίστοιχες δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Νέα επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι: «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος»

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφασή του να αναστείλει την εφαρμογή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι μια διαφορετική επιλογή θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μόσχα σε αποχώρηση από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Η απόφασή μου σχετικά με τη Ρωσία είναι πολύ απλή. Βρίσκομαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω τίποτα που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες, κάνοντας παράλληλα αναφορά σε διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για ομήρους, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.

Επέμεινε, επίσης, ότι η αναστολή των νέων κυρώσεων δεν σημαίνει πως εγκαταλείπει οριστικά το συγκεκριμένο μέσο πίεσης, καθώς διατηρεί τη δυνατότητα να υπογράψει το σχετικό έγγραφο οποιαδήποτε στιγμή.

«Η υπογραφή αυτού του εγγράφου αυτή τη στιγμή θα είχε αυτό το αποτέλεσμα και μπορώ να το υπογράψω αργότερα ή όποτε θέλω», σημείωσε, εξηγώντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η παραμονή της ρωσικής πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν στην εξίσωση και η στάση της Μόσχας

Στην ίδια παρέμβαση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε τη στάση του απέναντι στη Ρωσία με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τη συμπεριφορά της Μόσχας έναντι της Τεχεράνης.

Κατά τον Τραμπ, η ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν παραμένει περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα θα μπορούσε να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια.

«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η Ρωσία κάνει ελάχιστα, αν όχι τίποτα, για να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε σύγκριση με ό,τι θα μπορούσε να κάνει», υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να διατηρηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια επιδείνωση των σχέσεων Ουάσινγκτον και Μόσχας θα μπορούσε να επηρεάσει και τη ρωσική στάση στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να αλλάξει αυτή η ισορροπία, «αν κάποιοι ανόητοι μπουν στη μέση».

Στο στόχαστρο του Τραμπ οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Ένα από τα βασικά σημεία της επίθεσης του Αμερικανού προέδρου κατά του Ζελένσκι αφορά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια παραγωγής ντίζελ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις αυτές, παρότι, όπως υποστήριξε, γνωρίζει πως προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές καυσίμων, επηρεάζοντας και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Ζελένσκι χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις αποτυπώνονται σε σημαντικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας, με ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον πρωτογενή τομέα και τις επιχειρήσεις.

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρήσεις κάθε είδους υποφέρουν πολύ από αυτό», υποστήριξε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει στη διεθνή αγορά εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ σε χαμηλές τιμές, παρουσιάζοντας τις εξαγωγές αυτές ως παράγοντα που μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται τόσο οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων όσο και τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

«Θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια»

Η κριτική του Τραμπ δεν περιορίστηκε στις στρατιωτικές επιλογές του Κιέβου. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αμφισβητώντας ευθέως τη βούληση του Ζελένσκι να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Ζελένσκι δεν νοιάζεται και, ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που, όπως είναι γνωστό, του δίνει η Ευρώπη και που του έδωσε στο παρελθόν ο “διεφθαρμένος” Τζο Μπάιντεν, δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανώς ποτέ δεν ήθελε», υποστήριξε.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Τραμπ συνέδεσε την πολιτική στάση της ουκρανικής ηγεσίας με την οικονομική υποστήριξη που έχει λάβει το Κίεβο από την Ευρώπη και την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ουκρανία έχει πλέον μικρότερα περιθώρια για την επίτευξη μιας ευνοϊκής συμφωνίας, καθώς, κατά την άποψή του, η ηγεσία της δεν αξιοποίησε προηγούμενες ευκαιρίες.

«Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια από ό,τι μπορεί τώρα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε με ιδιαίτερα δραματικό τρόπο την κατάσταση στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες καταστροφές, απώλειες εδαφών και βαρύ ανθρώπινο τίμημα.

«Η χώρα του είναι σε ερείπια, ένα μεγάλο μέρος της επικράτειάς του έχει χαθεί, οι ωκεανοί και οι θάλασσές του έχουν χαθεί και ο ανδρικός πληθυσμός του είναι μειωμένος, τραυματισμένος ή και νεκρός», έγραψε.

Πρόκειται για ισχυρισμούς του Τραμπ, ορισμένοι από τους οποίους διατυπώνονται με εμφανή υπερβολή. Ενδεικτική είναι η αναφορά σε απώλεια «ωκεανών και θαλασσών», η οποία δεν ανταποκρίνεται κυριολεκτικά στη γεωγραφική πραγματικότητα της Ουκρανίας.

Κλείνοντας τη μακροσκελή ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να υπογραμμίσει τον στόχο που, όπως δηλώνει, καθορίζει τις διπλωματικές του κινήσεις, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα:

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ!»

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