«Είναι ασέβεια, να ζητήσει συγγνώμη»: Επίθεση Τραμπ στον ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη στάση του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ο αστέρας του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον κατηγορεί για έλλειψη σεβασμού κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, πριν από την αναμέτρηση των Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Νιου Γιορκ Νικς. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο μπασκετμπολίστας δεν στεκόταν προσοχή.

Την αντίδρασή του εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Truth Social, στην οποία δημοσίευσε βίντεο από το «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα της νέας ομάδας του Τζέιμς, των Σίξερς, απέναντι στους Νικς.

«Την ώρα που ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας τη στάση του αθλητή.

Η απαίτηση για δημόσια συγγνώμη

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ απαίτησε από τον σταρ του NBA να απολογηθεί, επικαλούμενος όσους έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία.

«Από την αρχή έλεγα ότι δεν αξίζει τίποτα, είναι μια ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΤΡΟΠΗ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από όλους αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές και ήρωες που έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία και για όλα όσα πρεσβεύει η χώρα μας!», προσέθεσε.

While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our… pic.twitter.com/ivgYVEo1Dn October 22, 2026

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέιμς εμφανίζεται παρατεταγμένος δίπλα στους συμπαίκτες του, ενώ εκτελεί κινήσεις προθέρμανσης με τα χέρια και στη συνέχεια κάνει κινήσεις σουτ χωρίς να κρατά μπάλα, την ώρα που ακούγεται ο εθνικός ύμνος.

Διαβάστε επίσης:

Τραγική κατάσταση στην Ινδονησία: Μαθητές προσεύχονται για βροχή εν μέσω ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών (Video)

Στα δύο χωρισμένοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στο Παρίσι: Εξοπλίζονται ενόψει διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου, ενώ άλλοι δεν ποντάρουν στο… χάος

Οι Ιρανοί φυλάκισαν τον «Τραμπ» σε κοινή θέα, με τους περαστικούς να τον χλευάζουν – «Αυτή τη φορά θα σε σκοτώσουμε!» (Video)











