«Είναι ασέβεια, να ζητήσει συγγνώμη»: Επίθεση Τραμπ στον ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη στάση του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ (Video)

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Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ο αστέρας του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον κατηγορεί για έλλειψη σεβασμού κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, πριν από την αναμέτρηση των Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Νιου Γιορκ Νικς. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο μπασκετμπολίστας δεν στεκόταν προσοχή.
Την αντίδρασή του εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Truth Social, στην οποία δημοσίευσε βίντεο από το «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα της νέας ομάδας του Τζέιμς, των Σίξερς, απέναντι στους Νικς.
«Την ώρα που ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη χώρα μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας τη στάση του αθλητή.
Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ απαίτησε από τον σταρ του NBA να απολογηθεί, επικαλούμενος όσους έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία.
«Από την αρχή έλεγα ότι δεν αξίζει τίποτα, είναι μια ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΤΡΟΠΗ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από όλους αυτούς τους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές και ήρωες που έχασαν τη ζωή τους για την αμερικανική σημαία και για όλα όσα πρεσβεύει η χώρα μας!», προσέθεσε.
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέιμς εμφανίζεται παρατεταγμένος δίπλα στους συμπαίκτες του, ενώ εκτελεί κινήσεις προθέρμανσης με τα χέρια και στη συνέχεια κάνει κινήσεις σουτ χωρίς να κρατά μπάλα, την ώρα που ακούγεται ο εθνικός ύμνος.
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