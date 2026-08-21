Coca-Cola HBC: Placement 230 εκατ. στερλινών με ισχυρή ζήτηση και πολλαπλή υπερκάλυψη από τους επενδυτές

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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το placement περίπου 5,1 εκατ. μετοχών της Coca-Cola HBC, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται πολλαπλάσιες φορές και τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται κοντά στα 230 εκατ. στερλίνες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του bookrunner, το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 313 εκατ. δολάρια, ενώ η ζήτηση παρέμεινε υψηλή ακόμη και σε επίπεδα τιμών χαμηλότερα των 43,30 στερλινών ανά μετοχή.

Στην τιμή των 43,30 στερλινών, το placement πραγματοποιείται με discount περίπου 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο της μετοχής. Σε όρους ευρώ, η συγκεκριμένη τιμή αντιστοιχεί περίπου σε 50,5 ευρώ. Με δεδομένο ότι η μετοχή έκλεισε στα 52,50 ευρώ, η διαφορά διαμορφώνεται περίπου στο 3,8%.

Η ισχυρή κάλυψη της έκδοσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγέθους του πακέτου, καθώς δείχνει ότι υπήρξε σημαντική διάθεση από επενδυτές να αποκτήσουν θέσεις στην Coca-Cola HBC παρά το μεγάλο ύψος της συναλλαγής.

Η μετοχική βάση της Coca-Cola HBC

Η συναλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Coca-Cola HBC διαθέτει ισχυρή παρουσία θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών στη μετοχική της σύνθεση.

Με βάση διαθέσιμα στοιχεία από το Interactive Brokers, οι στρατηγικοί μέτοχοι ελέγχουν περίπου το 46,4% των μετοχών, ενώ funds και fund portfolios αντιπροσωπεύουν περίπου το 30%.

Οι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται να διαθέτουν περίπου 109,6 εκατ. μετοχές και οι στρατηγικές οντότητες περίπου 169,1 εκατ. μετοχές. Στα χέρια των λοιπών μετόχων βρίσκονται περίπου 85,7 εκατ. μετοχές.

Ένα placement της συγκεκριμένης κλίμακας μπορεί να ενισχύσει τη διασπορά της μετοχής, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων να αποκτήσουν ή να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.

Η πολλαπλή υπερκάλυψη του προσφερόμενου πακέτου αποτελεί παράλληλα ένδειξη του ενδιαφέροντος που εξακολουθεί να συγκεντρώνει η Coca-Cola HBC στις αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει παρουσιάσει βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις και έχει ανεβάσει τον πήχη για το 2026.

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο και αναβάθμιση στόχων

Το placement ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, κατά το οποίο η Coca-Cola HBC κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων και διψήφια άνοδο των λειτουργικών κερδών.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση των πωλούμενων όγκων, με τις επιδόσεις να οδηγούν τη διοίκηση στην αναβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο της χρήσης.

Η εταιρεία αναμένει πλέον οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 8% έως 10%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, είχε επισημάνει κατά την ενημέρωση των αναλυτών ότι οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου κινήθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες και τον σχεδιασμό της εταιρείας, προσφέροντας στη διοίκηση την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για την αναβάθμιση του guidance.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC συνεχίζει τις επενδύσεις που θεωρεί απαραίτητες για τη μελλοντική ανάπτυξή της, με έμφαση στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και στην ενίσχυση των εμπορικών και επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Οι επιφυλάξεις για το δεύτερο εξάμηνο

Παρά την ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς, η διοίκηση αποφεύγει να θεωρήσει δεδομένο ότι οι ίδιες συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2026.

Ο Zoran Bogdanovic έχει επισημάνει ότι το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να είναι περισσότερο απαιτητικό, καθώς μια σειρά παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την πορεία της εταιρείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οι λιγότερες ημέρες πωλήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο και η αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει ορισμένες από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε στο placement των περίπου 5,1 εκατ. μετοχών αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο για τη στάση των επενδυτών απέναντι στην Coca-Cola HBC, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και την αναβάθμιση των στόχων για το σύνολο της χρονιάς.

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