ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για καθαρότερες ακτές – Στη Ρόδο φέτος το Project PARALIES on the Road

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Στη Ρόδο μεταφέρθηκε φέτος το πρόγραμμα καθαρισμού και προστασίας των ελληνικών ακτών που υλοποιούν η ΔΕΗ και το Project PARALIES, με 58 καθαρισμούς σε 45 παραλίες και την απομάκρυνση 295 κιλών απορριμμάτων.

Η συνεργασία των δύο πλευρών συμπληρώνει πέντε χρόνια, ενώ το πρόγραμμα Project PARALIES on the Road «ταξιδεύει» για τρίτη χρονιά στα ελληνικά νησιά. Μετά τις Κυκλάδες, σειρά πήρε για πρώτη φορά η Ρόδος, όπου οι παρεμβάσεις συνδυάστηκαν με δράσεις ενημέρωσης για τη θαλάσσια ρύπανση.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν και το μέγεθος του προβλήματος. Τα 295 κιλά που συγκεντρώθηκαν από τις ακτές της Ρόδου αντιστοιχούν σε 37.285 τεμάχια απορριμμάτων. Ανάμεσά τους κυριάρχησαν τα πλαστικά μιας χρήσης, τα αποτσίγαρα, τα κομμάτια χαρτιού και τα πλαστικά καλαμάκια.

Στις φετινές δράσεις συμμετείχαν και εργαζόμενοι της ΔΕΗ από τους δύο τοπικούς σταθμούς παραγωγής, τον ΑΗΣ Σορωνής και τον ΑΗΣ Κατταβιάς.

Οι εθελοντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις παραλίες Σορωνή και Πρασονήσι, όπου οι εργαζόμενοι συγκέντρωσαν συνολικά 210 κιλά απορριμμάτων. Πρόκειται για 10.790 διαφορετικά τεμάχια που απομακρύνθηκαν από τις δύο περιοχές.

Η δράση στη Ρόδο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα στις παρεμβάσεις διαμοιραζόμενης αξίας στις περιοχές όπου έχει παρουσία και δραστηριότητα.

Το Project PARALIES on the Road έχει ήδη περάσει από σειρά νησιών των Κυκλάδων. Καθαρισμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην Κέα, την Κύθνο, τη Σίφνο, τη Σέριφο, την Ίο, τη Μήλο και την Κίμωλο, πριν το πρόγραμμα επεκταθεί φέτος στη Ρόδο.

145 καθαρισμοί σε τρία χρόνια

Συνολικά, μέσα στα τρία χρόνια εφαρμογής του Project PARALIES on the Road έχουν πραγματοποιηθεί 145 παράκτιοι καθαρισμοί.

Από τις παραλίες έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 410,2 κιλά απορριμμάτων ή 87.307 διαφορετικά τεμάχια. Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα πόσο έντονο παραμένει το πρόβλημα των μικρών απορριμμάτων και ιδιαίτερα των πλαστικών στις ελληνικές ακτές.

Η επιλογή δημοφιλών νησιωτικών προορισμών δεν είναι τυχαία. Τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός πολλών νησιών πολλαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού, αυξάνεται αντίστοιχα η πίεση που δέχονται οι παραλίες και το παράκτιο οικοσύστημα.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη συλλογή των απορριμμάτων. Περιλαμβάνει παράλληλα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης πριν τα απορρίμματα καταλήξουν στη θάλασσα.

Η ΔΕΗ εντάσσει τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στις δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης που αναπτύσσει σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς.

Με τη Ρόδο να αποτελεί τον νέο σταθμό του προγράμματος, ο απολογισμός των 58 καθαρισμών μέσα σε ένα καλοκαίρι δείχνει ότι η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης απαιτεί σταθερή παρουσία και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Τα περισσότερα από 37.000 απορρίμματα που συγκεντρώθηκαν μόνο φέτος από τις ακτές του νησιού αποτυπώνουν με τον πιο άμεσο τρόπο το μέγεθος της πρόκλησης.

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