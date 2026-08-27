Σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Μπρα ντε φερ Αθήνας και Άγκυρας για το καλώδιο

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Σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης φαίνεται ότι μπαίνουν Αθήνα και Άγκυρα με αφορμή το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αλλά με πραγματική αιτία τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Στην ουσία, η Τουρκία δεν αλλάζει «γραμμή» σε σχέση με το 2024, όταν είχε βγάλει πολεμικά πλοία λόγω της παρουσίας του ιταλικού σκάφους «Ievoli Relume» στα ανοιχτά της Κάσου. Όπως ανέφεραν στην «Καθημερινή» τουρκικές πηγές, «όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών, να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζονται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων. Η Τουρκία θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο και την κρατική πρακτική».

Στην ουσία, η Άγκυρα απαιτεί πλήρη έλεγχο του έργου, και, όπως σημειώνεται, η θέση της είναι πως η Τουρκία έχει αναγγείλει την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο και περιμένει να δει πώς θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή αν θα κινηθεί με πνεύμα συνεργασίας, όπως η Άγκυρα την εννοεί, ή θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση ερευνών και πόντισης καλωδίου δίχως να συνεργαστεί με τη γειτονική χώρα.

Απαντώντας στην θέση της Άγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό. «Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς σε ό,τι αφορά την έρευνα και το καλώδιο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τους κανόνες αυτούς», είπε τονίζοντας ότι «Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα, να προχωρήσει αυτό το έργο που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται και αναλογεί για την πρόοδό του».

Η Αθήνα προς το παρόν περιμένει την επανέναρξη των εργασιών για το έργο του GSI, προκειμένου να δει αν η Τουρκία προτίθεται να κινηθεί επιθετικά – όπως το 2024 στην Κάσο, ενώ επενδύει πολλά στην συμφωνία εισόδου στο έργο με πλειοψηφικό πακέτο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αισιοδοξεί – και να το λέει και δημόσια – ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά.

Σενάρια σύρραξης

Πάντως, εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη του Τούρκου αντιφρονούντα δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ εγγράφου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, στο οποίο ο αρμόδιος υπουργός, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφέρει ότι η Άγκυρα εξετάζει ακόμα και σενάριο στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή, λόγω της όλο και πιο στενής συνεργασίας της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας.

Στο έγγραφο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας και του ενδιαφέροντός μας για την περιοχή, διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο, περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «είναι γνωστό ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αποκτήσει μια αυξανόμενη δυναμική τα τελευταία χρόνια στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της τεχνολογίας», κάτι που η Τουρκία θεωρεί ως «φυσιολογικό» υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις αρχές των συμμαχιών, και εφόσον «δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών», ενώ καθιστά σαφές ότι όλες οι εκφάνσεις της στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας «παρακολουθούνται στενά».

Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή όλες τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας και ξεκαθαρίζει ότι – παρά το γεγονός ότι ο διάλογος και η συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών αποτελεί βασική επιδίωξη της Ελλάδας – δεν θα κάνει πίσω σε κανένα σχέδιο που άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και, ταυτόχρονα, δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς κινήσεις που θέτουν αυτά τα δικαιώματα υπό αμφισβήτηση.

Όπως, άλλωστε, είπε και ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό της Δευτέρας, «σε σχέση με κάποιες εξ ανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν δικές μας δράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο: δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ: προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονιάς με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

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