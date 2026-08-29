Συνελήφθη 27χρονος Ειδικός Φρουρός μετά από καταγγελία 16χρονης – Την ακολούθησε από το Αστυνομικό Τμήμα και επιχείρησε να τη φιλήσει

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Στη σύλληψη 27χρονου Ειδικού Φρουρού προχώρησαν οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από καταγγελία 16χρονης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση καθώς, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, όλα ξεκίνησαν όταν μετέβη σε Αστυνομικό Τμήμα των νοτίων προαστίων για να παραλάβει τη νέα αστυνομική της ταυτότητα.

Ο 27χρονος, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων, φέρεται στη συνέχεια να την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της και, όπως κατήγγειλε, την ακολούθησε

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Η 16χρονη είχε μεταβεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης προκειμένου να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα.

Μετά την αποχώρησή της από το Τμήμα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στο Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του.

Κοντά στη συμβολή των οδών Αφροδίτης και Λεωφόρου Ποσειδώνος φέρεται να στάθμευσε το όχημά του και να την πλησίασε. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 16χρονη, ο 27χρονος της είπε ότι είναι «πολύ όμορφη».

Η συνέχεια της καταγγελίας είναι ακόμη πιο σοβαρή. Η ανήλικη υποστήριξε ότι ενημέρωσε επανειλημμένα τον Ειδικό Φρουρό ότι είναι 16 ετών.

Εκείνος, ωστόσο, φέρεται να της ζήτησε να την αγκαλιάσει. Η 16χρονη αρνήθηκε, αλλά, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 27χρονος την αγκάλιασε από τη μέση και επιχείρησε να τη φιλήσει.

Η ανήλικη τον απώθησε με τα χέρια της και απομακρύνθηκε από το σημείο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σχετική καταγγελία έγινε στις Αρχές από τον πατέρα της 16χρονης.

Τον αναγνώρισε στους αστυνομικούς

Κατά την εξέτασή της από τους αστυνομικούς, η 16χρονη αναγνώρισε τον 27χρονο Ειδικό Φρουρό ως το πρόσωπο που, σύμφωνα με την καταγγελία της, είχε προχωρήσει στις συγκεκριμένες πράξεις.

Ακολούθησε άμεσα κινητοποίηση των Εσωτερικών Υποθέσεων. Αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία του Ειδικού Φρουρού, τον εντόπισαν και τον προσήγαγαν στην Υπηρεσία. Ο 27χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, ο κατηγορούμενος επέλεξε να κάνει χρήση του δικαιώματος της σιωπής. Όπως ανέφερε, θα τοποθετηθεί για όσα του αποδίδονται ενώπιον του εισαγγελέα, παρουσία του συνηγόρου του. Το Σάββατο 29 Αυγούστου οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Η υπόθεση δεν εκδικάστηκε το Σάββατο και ο 27χρονος αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και θα κριθούν δικαστικά οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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