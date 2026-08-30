Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του στην Χαλκιδική

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Τη ζωή του έχασε το Σάββατο ηλικιωμένος στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για 84χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου.

Στο σημείο μετέβησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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