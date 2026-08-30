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30.08.2026 00:57

Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του στην Χαλκιδική

30.08.2026 00:57
EKAB

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Τη ζωή του έχασε το Σάββατο ηλικιωμένος στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για 84χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου.

Στο σημείο μετέβησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 00:59
EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του στην Χαλκιδική

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