Αίγιο: Παρακολουθούσε πού έκρυβαν τα κλειδιά γραφείου τελετών και άρπαξε 13.000 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μια ασυνήθιστη κλοπή με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Αίγιο, με στόχο ένα γραφείο τελετών.
Ο άγνωστος δράστης φέρεται να είχε παρακολουθήσει προηγουμένως τις κινήσεις των ανθρώπων της επιχείρησης και να είχε αντιληφθεί ότι τα κλειδιά του γραφείου κρύβονταν σε εξωτερικό σημείο.
Περίμενε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι να μην βρίσκεται κανείς στον χώρο, πήρε τα κλειδιά και μπήκε κανονικά στο γραφείο, χωρίς να χρειαστεί να παραβιάσει πόρτα ή παράθυρο.
Από την επιχείρηση φέρεται να αφαίρεσε 3.000 ευρώ σε μετρητά και 50 συλλεκτικά νομίσματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ.
Στη συνέχεια αποχώρησε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη παραβίασης.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή του.
Διαβάστε επίσης:
Συνελήφθη 27χρονος Ειδικός Φρουρός μετά από καταγγελία 16χρονης – Την ακολούθησε από το Αστυνομικό Τμήμα και επιχείρησε να τη φιλήσει
Πυροσβεστική: Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο μόνο 24ωρο
Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών του νέου συστήματος τηλεπικοινωνιών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.