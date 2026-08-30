Αίγιο: Παρακολουθούσε πού έκρυβαν τα κλειδιά γραφείου τελετών και άρπαξε 13.000 ευρώ

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Μια ασυνήθιστη κλοπή με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Αίγιο, με στόχο ένα γραφείο τελετών.

Ο άγνωστος δράστης φέρεται να είχε παρακολουθήσει προηγουμένως τις κινήσεις των ανθρώπων της επιχείρησης και να είχε αντιληφθεί ότι τα κλειδιά του γραφείου κρύβονταν σε εξωτερικό σημείο.

Περίμενε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι να μην βρίσκεται κανείς στον χώρο, πήρε τα κλειδιά και μπήκε κανονικά στο γραφείο, χωρίς να χρειαστεί να παραβιάσει πόρτα ή παράθυρο.

Από την επιχείρηση φέρεται να αφαίρεσε 3.000 ευρώ σε μετρητά και 50 συλλεκτικά νομίσματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια αποχώρησε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη παραβίασης.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή του.

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