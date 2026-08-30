Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα με Μπόρατς στο ΟΑΚΑ – Το πρόγραμμα στη League Phase του Conference League

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Από το ΟΑΚΑ ξεκινά και στο ΟΑΚΑ ολοκληρώνεται η League Phase για τους «πράσινους», ενώ στις 17 Δεκεμβρίου είναι το μεγάλο ματς με την Μπράιτον.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League ανακοίνωσε η UEFA, με τους «πράσινους» να κάνουν πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Μία εβδομάδα αργότερα ακολουθεί το μεγάλο ταξίδι στο Καζακστάν για το παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ στις 5 Νοεμβρίου ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για να υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Στη συνέχεια έρχονται δύο διαδοχικές και απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, αρχικά στη Δανία με τη Νόρντζελαντ και κατόπιν στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ.

Η League Phase ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου με το θεωρητικά δυσκολότερο παιχνίδι, καθώς η Μπράιτον θα έρθει στο ΟΑΚΑ για την 6η και τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15 Οκτωβρίου, 19:45: Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 22 Οκτωβρίου, 17:30: Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 5 Νοεμβρίου, 22:00: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 26 Νοεμβρίου, 22:00: Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου, 19:45: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 17 Δεκεμβρίου, 22:00: Παναθηναϊκός – Μπράιτον

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει έτσι τρία παιχνίδια στο ΟΑΚΑ και τρία εκτός έδρας, με στόχο μια θέση όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία της League Phase και, ιδανικά, στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

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