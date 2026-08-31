Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: Ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός, το 2030 (Video)

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Με ένα βίντεο δημιουργημένο πλήρως από Τεχνητή Νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο τέλος του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.
Στο βίντεο ο πρωθυπουργός ακούγεται να λέει τα εξής:
Σήμερα, 31η Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το «Ελλάδα 2.0», το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισ. ευρώ, με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.
Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά, μαζί με άλλους 8 Ευρωπαίους ηγέτες, το 2020, ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα, που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω του.
Το «Ελλάδα 2.0» ολοκληρώνεται. Η αλλαγή, όμως, που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός, το 2030. Με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.
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