Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: Ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός, το 2030 (Video)

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Με ένα βίντεο δημιουργημένο πλήρως από Τεχνητή Νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο τέλος του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Στο βίντεο ο πρωθυπουργός ακούγεται να λέει τα εξής:

Σήμερα, 31η Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το «Ελλάδα 2.0», το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισ. ευρώ, με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες.

Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά, μαζί με άλλους 8 Ευρωπαίους ηγέτες, το 2020, ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα, που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω του.

Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά, και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι, στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές με POS. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μάς βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιγα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δρομολογήσαμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερωρίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες, από το gov.gr έως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ΑΠΕ και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις, σε ΑΠΕ και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα Πρωτοδικεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε Κτηματολόγιο. Το 2019 η κτηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο εκκρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακατασκευάσαμε τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Και ίσως το σημαντικότερο: η Ελλάδα, που για δεκαετίες καθυστερούσε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ολοκληρώνει ένα τόσο σύνθετο πρόγραμμα στην ώρα του, χωρίς τελικά να χάσει ούτε ένα ευρώ.

Το «Ελλάδα 2.0» ολοκληρώνεται. Η αλλαγή, όμως, που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός, το 2030. Με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.

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