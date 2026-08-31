Το Brent σκαρφαλώνει πάνω από τα 90 δολάρια μετά την νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Takeaways by to pontiki AI Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια ανά βαρέλι μετά την πρόσφατη στρατιωτική εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων προκαλώντας κλίμα αβεβαιότητας και αναζωπύρωση της ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Σε ανοδική τροχιά κινείται παράλληλα και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο διαπραγματεύεται πλέον πάνω από τα 85 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά την περιοχή για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου παρά την απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παρά την ένταση, περίπου 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου συνεχίζουν να διέρχονται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ διακόπτει μια ολιγοήμερη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το αργό να επιστρέφει σε δυναμική άνοδο.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,5%, με το άλμα να σημειώνεται αφότου ο αμερικανικός στρατός στόχευσε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων που ετοιμάζονταν να αναπτύξουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση τέτοιου τύπου μετά από περισσότερο από ένα μήνα. Ως αποτέλεσμα, επέστρεψε το κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά και οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν. Εκτός από το Brent που κινείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σε ανοδική τροχιά κινείται και το αμερικανικού τύπου αργό WTI, που διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.

Εντωμεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά την κίνηση από τον Πορθμό του Ορμούζ και είναι σε ετοιμότητα για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου.

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν τελευταία φορά πυραύλους σε ιρανικούς στόχους στα τέλη Ιουλίου, αλλά έκτοτε έχουν μετατοπίσει την εστίασή τους στην πίεση της οικονομίας του Ιράν μέσω κυρώσεων. Στόχος είναι να πιέσουν την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πάντως την Παρασκευή ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επανέναρξη της διπλωματίας με τις ΗΠΑ «δεν είναι αδύνατη» μετά από εποικοδομητικές συζητήσεις με το Κατάρ, που έχει ρόλο μεσολαβητή. Επίσης, παρά την απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, υπάρχει ροή φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ, με περίπου 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου να εξακολουθούν να περνούν κάθε μέρα από το σημείο.

Διαβάστε επίσης

ΚΤΕΟ: Έρχονται νέα «ραβασάκια» 400 ευρώ – Ποια οχήματα μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 4 Σεπτεμβρίου – Αναλυτικά τα επιδόματα

Σούπερ μάρκετ: Από Δευτέρα μειώσεις σε πάνω από 1.660 προϊόντα – Έως 30% σε επώνυμους κωδικούς