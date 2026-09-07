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07.09.2026 12:35

DANCE RESIDENCIES OPEN DAYS 2026 – 31 καλλιτεχνικές έρευνες παρουσιάζονται στο κοινό στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026

07.09.2026 12:35
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Τι συμβαίνει όταν η καλλιτεχνική διαδικασία αποκτά χρόνο και χώρο για να εξελιχθεί χωρίς την πίεση ενός τελικού αποτελέσματος; Πώς μια ιδέα που εξελίσσεται ένα καλοκαίρι μέσα σε ένα αθηναϊκό τοπόσημο όπως η Τεχνόπολη, γίνεται κίνηση, μνήμη και εμπειρία που αναζητά συνάντηση με το κοινό;

Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα ανοίγουν τα Dance Residencies Open Days 2026, που πραγματοποιούνται από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με τη συμμετοχή 31 ομάδων χορού και καλλιτεχνών/καλλιτέχνιδων.

Τα Open Days αποτελούν την καταληκτική φάση του Προγράμματος Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού 2026, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.) και την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Από τις 22 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν στη διάθεσή τους χρόνο και χώρο για έρευνα, πειραματισμό, ανάπτυξη ιδεών και καλλιτεχνική ανταλλαγή στους χώρους της Τεχνόπολης.

Για τρεις ημέρες, η έρευνα βγαίνει από τους χώρους πρόβας και συναντά το κοινό. Work in progress, αποσπάσματα, παρουσιάσεις ερευνητικών διαδικασιών, βίντεο, διάλογος και διαδραστικές προσεγγίσεις συνθέτουν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που δεν επικεντρώνεται μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά και στη ζύμωση και την εργασία προς αυτό.

Οι 31 καλλιτεχνικές έρευνες ακολουθούν διαφορετικές αφετηρίες, συναντώνται όμως σε κοινές αναζητήσεις γύρω από το σώμα και τη μνήμη, την προσωπική και συλλογική εμπειρία, τη σχέση και την επικοινωνία, την καθημερινότητα και την επανάληψη, τη γέννηση της κίνησης και τη χορογραφική διαδικασία. Παράλληλα, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, η ιστορία και η σχέση με τον τόπο, η προσβασιμότητα, η αναπηρία, η ταυτότητα και η προσωπική ελευθερία διευρύνουν το πεδίο της έρευνας των ομάδων.

Το σώμα άλλοτε λειτουργεί σαν αρχείο, άλλοτε ως εργαλείο επικοινωνίας, άλλοτε σαν πεδίο αντίστασης και μετασχηματισμού. Η κίνηση μπορεί να ξεκινά από μια μνήμη, ένα όνειρο, έναν ήχο, ένα αντικείμενο, μια χειρονομία ή μια καθημερινή πράξη. Και το έργο μπορεί να παραμένει ανοιχτό, να αλλάζει και να αναζητά ακόμη τη μορφή του.

Για δεύτερη χρονιά, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στηρίζει έμπρακτα τη σύγχρονη χορευτική δημιουργία, φιλοξενώντας το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού και δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε ομάδες και ανεξάρτητοι δημιουργοί να έχουν τον χρόνο, τον χώρο και την ελευθερία να ερευνήσουν, να πειραματιστούν και να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους ιδέες. Η φιλοξενία δεν αφορά μόνο την παραγωγή ενός έργου, αλλά κυρίως την υποστήριξη της ίδιας της καλλιτεχνικής διαδικασίας και της ανάγκης των δημιουργών να δοκιμάσουν, να αναζητήσουν και να εκφραστούν.

Τα Dance Residencies Open Days 2026 προσκαλούν το κοινό να παρακολουθήσει αυτή ακριβώς τη στιγμή: εκεί όπου η ιδέα δοκιμάζεται, η κίνηση γεννιέται και η χορογραφία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» | 19–21 Σεπτεμβρίου 2026 Σάββατο 19/9

18:00 The recycle project / Γιάννης Παπακαμμένος (á art company ) 18:25 Εξ’επαφής / Ιωάννα Τόλιου (Corpus Lingua) 18:50 Χάμελιν / Μαρία Μάργαρη 19:15 Split / Ολυμπία Αντώνενα 19:40 Mary Kate-ing / Mary Kate Sheehan 20:05 HUG or TAG? / Ηλίας Μπαγεώργος (Dance Athens Company) 20:30 Lost & Found / Δανάη Πάνου (Flamboyance company) 20:55 Dear Motherboard : ένα ά-σχημο σόλο / Άννα Αννουσάκη 21:20 Long story short… γιαγιά πού να στα λέω! / Δέσποινα Λαγουδάκη 21:45 Urban Domino Traces – Αστικά Χνάρια Αλυσιδωτών Αντιδράσεων / Αταλάντη Μουζούρη (Humå body and arts AMKE) 22:10 Go for what hurts / Αρετή Αθανασοπούλου

Κυριακή 20/9

18:00 Α4 / Καλύτερα / everyday / Κατερίνα Δελακούρα  18:25 Mis-wired / Re-wired / Ντέμη Παπαθανασίου 18:50 Κίονες του ουρανού / Αναστασία Μπρουζιώτη (Almalibre.co) 19:15 I. D.id / Σεσίλια Τουφεξή (Common Language) 19:40 Tomorrow’s parties, μια μικρή εκδοχή / Πένυ Ελευθεριάδου 20:05 Ithaca / Alexandria / Άγγελος Παπαδόπουλος 20:30 Splashing into my dreams / Μαρία Ζώτα 20:55 Μάντρα / Έμυ Αμερικάνου (HORIZeON) 21:20 Body Archive / Μαρία Κολιοπούλου (Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα) 21:45 Tell me about your day for goodnight / Εύη Συμεωνίδου (Sidereal Dance Company)

Δευτέρα 21/9

18:00 NOT SURE YET / Μάγδα Αργυρίδου 18:25 Όσα κουβαλάμε… / Φωτεινή Καρατσίσογλου 18:50 Speculum / Ηλιάννα & Δήμητρα Μούκα 19:15 Ίσως και να το βρούμε… / Ρόζα Τσιγκαλίδα (Quartest open group project) 19:40 Έρως και Θανή / Ήρα Κω (Οµάδα Απόηχος) 20:05 0 to 1 / Ιωάννα Γιασλακιώτη 20:30 Under the skin there is a mirror / Κωνσταντίνος Χαιρέτης 20:55 R.E.M. (Reality Edited by Majority) /

Ελεάννα Καλαβίτη 21:20 Εκατόν Σαράντα Ήλιοι / Βάσια Κουτσιλιανού · 21:45 YES MAYBE NO / Ελένη Παπαΐωάννου (A(r)CT: Art can ACT)

Διοργάνωση: Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.) & Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Είσοδος Ελεύθερη

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

213 0109300

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:08
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