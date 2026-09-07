e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

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Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν, από σήμερα (7/9) έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 38.020.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 69.800 δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ από θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων .

και . 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας .

. 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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