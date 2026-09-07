e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM

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Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν, από σήμερα (7/9) έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 38.020.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 69.800 δικαιούχων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ από θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
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