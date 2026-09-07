Μητσοτάκης – Σαμαράς: Πόλεμος χωρίς επιστροφή στο όνομα της «παράταξης» – Η ΔΕΘ «επιβεβαίωσε» τον ερχομό του νέου κόμματος 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις τείνει να πάρει η προσωπική σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά για το μέλλον της «οικογένειας της Δεξιάς», παρά το γεγονός ότι επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να λέει ότι δεν σχολιάζει ένα ανύπαρκτο κόμμα.

Η χθεσινή προσωπική αντιδικία -του στυλ «μου είπες, σου είπα»- δείχνει ότι ο εκνευρισμός στο πρωθυπουργικό περιβάλλον περισσεύει, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να θέλει να θυμίσει στους ψηφοφόρους της Δεξιάς ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξέρει πώς να κάνει κακό στη ΝΔ, παραπέμποντας στην πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά με ειρωνεία ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, από τη στιγμή που περιφρονεί την κοινωνία και τους πολίτες.

Με λίγα λόγια, μέσα από τη ΔΕΘ αναδείχθηκε όχι μόνο η ανησυχία της κυβέρνησης για τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το γεγονός ότι, ενώ έχουν περάσει 33 ολόκληρα χρόνια από την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η εχθρότητα ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα συνεχίζει να υπάρχει με την ίδια ένταση.

«Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη»

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε όταν ο πρωθυπουργός, στη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε αν υπάρχει περιθώριο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να στηρίξει μία κυβέρνηση της ΝΔ, αν αναλάβει κάποιο άλλο στέλεχος τα ηνία του κόμματος.

«Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και, αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι η ΝΔ τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

«Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

Στην ερώτηση, μάλιστα, αν θα μπορούσε να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, για να κυβερνηθεί η χώρα, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων.

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;» αντέτεινε αρχικά, για να προσθέσει ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις. Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σημείωσε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».

Ο Αντώνης Σαμαράς, πάντως, χθες αυτό που έκανε ήταν να ανεβάσει ένα βίντεο δύο λεπτών, με το οποίο επέκρινε τον πρωθυπουργό για όλα. Από την ακρίβεια μέχρι τα Τέμπη.

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε όταν οχτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αιχμηρή απάντηση Μητσοτάκη και το άνοιγμα προς Καραμανλή

Χαρακτηριστικό της έντασης που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το που έμαθε αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, σχολίασε: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

Παράλληλα, και ενώ ο Κώστας Καραμανλής προτίμησε να πάει στην παρουσίαση βιβλίου για τον Μίμη Δομάζο αντί να παρακολουθήσει την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αφήσει ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τον ανιψιό του ιδρυτή της παράταξής του.

«Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ, όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις τείνει να πάρει η προσωπική σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά για το μέλλον της «οικογένειας της Δεξιάς», παρά το γεγονός ότι επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να λέει ότι δεν σχολιάζει ένα ανύπαρκτο κόμμα.

Η χθεσινή προσωπική αντιδικία -του στυλ «μου είπες, σου είπα»- δείχνει ότι ο εκνευρισμός στο πρωθυπουργικό περιβάλλον περισσεύει, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να θέλει να θυμίσει στους ψηφοφόρους της Δεξιάς ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξέρει πώς να κάνει κακό στη ΝΔ, παραπέμποντας στην πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά με ειρωνεία ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, από τη στιγμή που περιφρονεί την κοινωνία και τους πολίτες.

Με λίγα λόγια, μέσα από τη ΔΕΘ αναδείχθηκε όχι μόνο η ανησυχία της κυβέρνησης για τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το γεγονός ότι, ενώ έχουν περάσει 33 ολόκληρα χρόνια από την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η εχθρότητα ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα συνεχίζει να υπάρχει με την ίδια ένταση.

«Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη»

Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε όταν ο πρωθυπουργός, στη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε αν υπάρχει περιθώριο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να στηρίξει μία κυβέρνηση της ΝΔ, αν αναλάβει κάποιο άλλο στέλεχος τα ηνία του κόμματος.

«Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και, αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι η ΝΔ τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

«Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη», δήλωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

Στην ερώτηση, μάλιστα, αν θα μπορούσε να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, για να κυβερνηθεί η χώρα, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων.

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;» αντέτεινε αρχικά, για να προσθέσει ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις. Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σημείωσε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».

Ο Αντώνης Σαμαράς, πάντως, χθες αυτό που έκανε ήταν να ανεβάσει ένα βίντεο δύο λεπτών, με το οποίο επέκρινε τον πρωθυπουργό για όλα. Από την ακρίβεια μέχρι τα Τέμπη.

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε όταν οχτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αιχμηρή απάντηση Μητσοτάκη και το άνοιγμα προς Καραμανλή

Χαρακτηριστικό της έντασης που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το που έμαθε αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, σχολίασε: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

Παράλληλα, και ενώ ο Κώστας Καραμανλής προτίμησε να πάει στην παρουσίαση βιβλίου για τον Μίμη Δομάζο αντί να παρακολουθήσει την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αφήσει ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τον ανιψιό του ιδρυτή της παράταξής του.

«Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ, όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντοπούλου για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονεία, εξυπνάδες»



Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Κυβέρνηση κάνει ο πρώτος, όχι οι ηττημένοι – Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση συγκροτεί το πρώτο κόμμα – Τι απάντησε σε ερώτηση του pontiki.gr