Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Έρευνα για τα αίτια

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ κατά τη διάρκειά της κατέρρευσε τμήμα της στέγης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί εγκλωβισμός ή τραυματισμός ατόμων.

Iσχυρές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών και έξι βοηθητικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

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