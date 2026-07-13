Σταθερά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς ο Ιούλιος: Λιακάδα, μελτέμια και ελεγχόμενη ζέστη!

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Ο Ιούλιος συνεχίζει να μας χαρίζει ένα απόλυτα κλασικό, ισορροπημένο ελληνικό καλοκαίρι, κρατώντας τον υδράργυρο σε γνώριμα και απόλυτα υποφερτά επίπεδα, χωρίς ακραίες διαθέσεις. Οι θερμές αέριες μάζες παραμένουν πάνω από τη χώρα μας, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για όσους βρίσκονται ήδη σε άδεια ή προγραμματίζουν τις επόμενες εξορμήσεις τους στις παραλίες!

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά

Για αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τον ήλιο να κυριαρχεί από νωρίς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η κλασική καλοκαιρινή αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της στα ηπειρωτικά. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Γρήγορα όμως, προς το βράδυ, ο καιρός θα καθαρίσει παντού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη το γνωστό μας μελτέμι θα κρατά καλά τα ηνία, πνέοντας στα 6 και τοπικά έως τα 7 μποφόρ, προσφέροντας τις απαραίτητες ανάσες δροσιάς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, παραμένoντας σταθερή στις κανονικές για την εποχή τιμές. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ σε κλειστές περιοχές της Θεσσαλίας, της Βοιωτίας, της Άρτας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αργολίδας θα αγγίξει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα το θερμόμετρο θα δείξει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι αρκετά πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομοι όμβροι, κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι επίσης γενικά αίθριο και ηλιόλουστο. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως να είναι ικανές να χαλάσουν την ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα το πρωί στον Θερμαϊκό θα αγγίξουν και τα 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική της νέας εβδομάδας: Μηδέν ημέρες καύσωνα!

Η νέα εβδομάδα που ξεκινάει δεν πρόκειται να φέρει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο καιρικό σκηνικό. Η παρατεταμένη λιακάδα θα συνεχιστεί ακάθεκτη, οι βροχές θα εξαφανιστούν σχεδόν από παντού, ενώ και η θερμοκρασία θα παραμείνει «κλειδωμένη» στα τυπικά και απόλυτα φυσιολογικά επίπεδα του καλοκαιριού.

Μπορεί το πύρινο τέρας του καύσωνα να έχει εγκατασταθεί για τα καλά στα δυτικά της Ευρώπης, όμως ευτυχώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας από τη χώρα μας. Το πιο εντυπωσιακό; Έχουμε ήδη φτάσει στα μέσα του καλοκαιριού και το κοντέρ γράφει ακόμα μηδέν (0) ημέρες καύσωνα! Πρόκειται για ένα αναμφίβολα αξιοσημείωτο γεγονός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το τι πρωτόγνωρο heatwave βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη.

Όπου κι αν είστε, να περνάτε υπέροχα, να απολαμβάνετε αυτό το ιδανικό καλοκαιράκι και να έχετε μια φανταστική εβδομάδα!

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