Coca-Cola: Νέο σύστημα επαναχρησιμοποίησης νερού στο Σχηματάρι μειώνει απώλειες και ενισχύει υδατική ασφάλεια

Στο Σχηματάρι ολοκληρώθηκε ένα ακόμη έργο εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Drop, που υλοποιούν η Coca-Cola Hellas και η Coca-Cola Τρία Έψιλον σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό GWP-Med και με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Τανάγρας με την παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, του αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας κ. Γεωργίου Ντασιώτη, του δημάρχου Τανάγρας κ. Βασίλη Περγάλια, των γενικών διευθυντών των εταιρειών Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον, κ. Σταύρου Μουρελάτου και κ. Svetoslav Atanasov αντίστοιχα, καθώς και του προέδρου της GWP-Med, κ. Μιχαήλ Σκούλλου.

Η παρέμβαση στο Ταχυδιυλιστήριο Σχηματαρίου, τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας νερού του Δήμου, περιλάμβανε την εγκατάσταση ενός καινοτόμου συστήματος ανακυκλοφορίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού πλύσης των φίλτρων. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση των απωλειών νερού και στην εξοικονόμηση ενέργειας, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο επιτυγχάνει: εξοικονόμηση περίπου 15% του συνολικού ακατέργαστου νερού, κάλυψη 100% των απωλειών από την έκπλυση φίλτρων, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 7–10% και επάρκεια νερού για περίπου 6.500 κατοίκους ετησίως. Το σύστημα διασφαλίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού και ενισχύει την υδατική ασφάλεια της περιοχής.

Μέχρι πρόσφατα, το νερό από την έκπλυση των φίλτρων διοχετευόταν στην αποχέτευση. Με τη νέα εγκατάσταση, συλλέγεται, επεξεργάζεται και επιστρέφει στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, αξιοποιώντας τις πηγές Μόρνου και Υλίκης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, κατατάσσοντας τη χώρα 19η παγκοσμίως, και επεσήμανε τη σημασία πρωτοβουλιών όπως το Zero Drop. Ο δήμαρχος Τανάγρας επεσήμανε την καθημερινή πρακτική αξία της πρωτοβουλίας για τους κατοίκους.

Η Coca-Cola Hellas αναφέρει ότι το πρόγραμμα «Zero Drop» αντανακλά τη στρατηγική διαχείρισης των υδάτινων πόρων εδώ και 19 χρόνια, ενώ η Coca-Cola Τρία Έψιλον τονίζει τη σημασία του Σχηματαρίου ως κέντρου παραγωγικής δραστηριότητας. Ο πρόεδρος της GWP-Med επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με οργανισμούς που συνδυάζουν επιστημονική γνώση και συμμετοχή των πολιτών.

Το Zero Drop ξεκίνησε το 2022 στη Φολέγανδρο και το 2023 επεκτάθηκε σε Ηράκλειο Κρήτης και Σχηματάρι, εστιάζοντας σε προσαρμοσμένες ανάγκες κάθε περιοχής. Μέχρι σήμερα, η συνεργασία με τον GWP-Med έχει οδηγήσει σε περισσότερα από 80 έργα σε 38 πόλεις και νησιά, προστατεύοντας δισεκατομμύρια λίτρα νερού και ωφελώντας χιλιάδες κατοίκους.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Η THEON ενισχύει τη διατλαντική αμυντική συνεργασία στην AUSA 2025 και επιταχύνει την επέκτασή της στις ΗΠΑ

Ελληνικός Χρυσός: Προχωράει το έργο στις Σκουριές – Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΕΒ