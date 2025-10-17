search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:16
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 12:38

Η THEON ενισχύει τη διατλαντική αμυντική συνεργασία στην AUSA 2025 και επιταχύνει την επέκτασή της στις ΗΠΑ

17.10.2025 12:38
theon-1

Η THEON ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στην αμερικανική αμυντική αγορά, μέσα από σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων και τη διεξαγωγή στρατηγικών επαφών με κορυφαίους φορείς του κλάδου, στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης AUSA (Association of the United States Army), που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Η THEON, στην AUSA, παρουσίασε τις πρωτοποριακές τεχνολογίες της στους τομείς της νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης καθώς και το καινοτόμο οικοσύστημα τεχνολογιών A.R.M.E.D., που προάγουν την επιχειρησιακή επίγνωση στο πλαίσιο της στρατηγικής της THEON NEXT.

Στρατηγικές συνεργασίες εδραιώνουν το αποτύπωμα της THEON στις Η.Π.Α, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την Kopin στον τομέα της Επαυξημένης Πραγματικότητας

Αξιοποιώντας την ήδη επιτυχημένη συνεργασία με εταιρίες όπως η Elbit Systems of America (ESA), η EOTECH και η Aimpoint, η THEON ενίσχυσε τη στρατηγική της συνεργασία με κορυφαίους τεχνολογικούς φορείς των ΗΠΑ στον τομέα των συστημάτων επόμενης γενιάς για τον  σύγχρονο στρατιώτη.

Κατά τη διάρκεια της AUSA 2025, η εταιρία παρουσίασε ένα τακτικό σύστημα απεικόνισης νυχτερινής όρασης επόμενης γενιάς, το οποίο ενσωματώνει το προηγμένο module DarkWAVE™ της Kopin Corporation, αναδεικνύοντας τις κοινές προσπάθειες των δύο εταιριών για την ανάπτυξη λύσεων επαυξημένης πραγματικότητας για αμυντικές εφαρμογές.

Επιπλέον, η προγενέστερα ανακοινωθείσα στρατηγική επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Kopin και της THEON, έλαβε έγκριση DFI (Direct Foreign Investment) στις 16 Οκτωβρίου 2025, επιταχύνοντας την ίδρυση ενός νέου κέντρου παραγωγής και έρευνας & ανάπτυξης με επίκεντρο την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), στο Reston της Βιρτζίνια, με στόχο την απευθείας εξυπηρέτηση των συνεργατών/πελατών της εταιρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Δρ. Μιχάλη Κολώτο, Director of U.S. Operations της ΤΗΕΟΝ: «Ενισχύουμε την παρουσία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της εγκατεστημένης εταιρίας μας εκεί, δημιουργώντας συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες στον χώρο της τεχνολογίας και εξασφαλίζοντας σημαντικά συμβόλαια που τοποθετούν τη THEON σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας λύσεις παγκόσμιας κλάσης στις αμερικανικές δυνάμεις και τις συμμαχικές αποστολές.»

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη διατλαντική συνεργασία

Στο πλαίσιο της AUSA, στελέχη της THEON συμμετείχαν σε μια αποκλειστική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τη στρατηγική αμυντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Atlantic Council, έναν κορυφαίο ανεξάρτητο think tank, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ.

Διακεκριμένοι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, των ενόπλων δυνάμεων, της βιομηχανίας και εξειδικευμένων think tanks, προέβησαν σε γόνιμο διάλογο αναφορικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις απαραίτητες συνεργασίες για την ασφάλεια της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Ο Στρατηγός Andrew Poppas, Διοικητής της Διοίκησης Δυνάμεων Στρατού των ΗΠΑ, με την Πρέσβη της Ελλάδας στις Η.Π.Α., Αικατερίνη Νασίκα, τον Δρ. Μιχάλη Κολώτο, Director of U.S. Operations της THEON, και στελέχη της εταιρίας Γιώργο Χατζημηνά και Δημήτριο Κάλφα.
Στιγμιότυπo από το περίπτερο της THEON στην AUSA 2025

Στιγμιότυπo από το περίπτερο της THEON στην AUSA 2025

