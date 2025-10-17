ΟΜΗΡΟΣ: Ισχυρή αύξηση τζίρου και κερδών το 2024 με διεθνείς εξαγορές και επενδύσεις

Σημαντική αύξηση τζίρου και κερδών κατέγραψε η ελληνική γαλακτοβιομηχανία «ΟΜΗΡΟΣ» το 2024, με έσοδα που προσεγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα EBITDA της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 21,32%, φτάνοντας τα 9,67 εκατ. ευρώ από 7,97 εκατ. ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού και των επενδυτικών πρωτοβουλιών του ομίλου.

Ο CEO της «ΟΜΗΡΟΣ», Χρήστος Γιαννίτσης, επισήμανε ότι η φετινή επίδοση αποδεικνύει την επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και ενισχύει τα νέα πλάνα για περαιτέρω ανάπτυξη και διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Η εταιρεία αξιοποίησε το στρατηγικά σχεδιασμένο προϊόντικό της μείγμα για να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε μεγαλύτερη διείσδυση προϊόντων σε Ευρώπη και τρίτες χώρες και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Στρατηγικής σημασίας κίνηση αποτέλεσε η εξαγορά της κυπριακής A.Hadjipieris LTD, που δραστηριοποιείται στον χώρο του χαλουμιού. Ο κ. Γιαννίτσης τόνισε ότι η εξαγορά σηματοδοτεί διεύρυνση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου και ανοίγει μια νέα επενδυτική σελίδα, με προϊόντα υψηλής εξαγωγικής ζήτησης.

Το πενταετές επενδυτικό πλάνο της «ΟΜΗΡΟΣ» περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, έργου ύψους 5 εκατ. ευρώ, καθώς και δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας εκτός Ελλάδας με δυναμικότητα 12.000 τόνων χαλουμιού ετησίως.

Με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, η εταιρεία επικεντρώνεται στην εξαγωγική της δραστηριότητα, ενισχύοντας συνεργασίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και αυτοματισμών στις νέες εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον κύκλο εργασιών και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η «ΟΜΗΡΟΣ», με ιστορία 40 ετών και έντονο διεθνή προσανατολισμό την τελευταία 20ετία, έχει συνδέσει το όνομά της με την παράδοση, την ποιότητα και την τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων Ο. και λευκών τυριών, διατηρώντας κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική και κυπριακή τυροκομία.

