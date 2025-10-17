search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:31
17.10.2025 12:28

Ελληνικός Χρυσός: Προχωράει το έργο στις Σκουριές –  Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΕΒ

17.10.2025 12:28
Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τους κοινωνικούς της εταίρους, η Ελληνικός Χρυσός υποδέχθηκε κλιμάκιο ανωτάτων στελεχών του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, στο υπό ανάπτυξη μεταλλευτικό έργο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στο έργο και συνολικά στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και για την ευρύτερη προοπτική που δημιουργεί η αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου για την εθνική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη. Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης, η Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου κ. Κατερίνα Δασκαλάκη και ο Διευθυντής Διαχείρισης Σχέσεων Μελών, κ. Δημήτρης Βέργαδος.

Με συνολική τρέχουσα επένδυση στις Σκουριές ύψους 1,06 δισ. δολαρίων, η επένδυση της Eldorado Gold στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις, η οποία στην πλήρη της ανάπτυξη ξεπερνά συνολικά τα 3 δισ. δολάρια και στην οποία σήμερα απασχολούνται περί τους 3.500 εργαζόμενους.

Με εκτιμώμενη μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού, το έργο θα συμβάλλει καθοριστικά στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής και τοποθετώντας τη χώρα στον διεθνή χάρτη των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, συμβάλλοντας στην αυτάρκεια της Ευρώπης σε χαλκό.

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, τόνισε: «Ομολογώ ότι η πρόοδος και το μέγεθος της επένδυσης που αντίκρισα σήμερα στις Σκουριές είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ως ΣΕΒ διαχρονικά τονίζουμε πως η χώρα χρειάζεται μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στη βαριά βιομηχανία για να μετασχηματίσει το παραγωγικό της μοντέλο. Έργα σαν κι αυτό δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενισχύουν τα δημόσια έσοδα και τις εξαγωγές, την περιφερειακή ανάπτυξη και ανεβάζουν τον πήχη της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Μέσω της υπεύθυνης αξιοποίησης του εθνικού ορυκτού πλούτου, διαβλέπουμε ευκαιρίες και δυνατότητες για νέες, ανάλογες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια».

Ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας, Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου και των στελεχών του ΣΕΒ, δήλωσε: «Βαδίζουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του έργου στις Σκουριές-ενός σύγχρονου μεταλλευτικού κόμβου που αναβαθμίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Με χιλιάδες σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, με σταθερή συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έργο κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών χαλκού και χρυσού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετάλλων κρίσιμων για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας».

