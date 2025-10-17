search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 09:07
17.10.2025 08:15

Η Trikalinos φιλοξένησε το διεθνούς φήμης θεσμό Les Grandes Tables du Monde στην Ελλάδα

17.10.2025 08:15
Η Trikalinos υποδέχτηκε στην Ελλάδα τον διεθνούς φήμης θεσμό Les Grandes Tables du Monde, ολοκληρώνοντας στις 15 Οκτωβρίου το ετήσιο συνέδριό του, που ξεκίνησε στις 12 Οκτώβρη. Η εκδήλωση, με συμμετοχή των διασημότερων οινοχόων, Chef και εστιατόρων του κόσμου, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου γαστρονομικού γίγνεσθαι, ενισχύοντας παράλληλα την αναγνωρισιμότητα της Ελλάδας ως κορυφαίο προορισμό γαστρονομικής εμπειρίας.

Στο πλαίσιο των παράλληλων πριβέ εμπειριών, η Trikalinos σε συνεργασία με τον Οίκο Kaviari φιλοξένησε 16 εκλεκτά μέλη του θεσμού, με προεξάρχοντα τον Πρόεδρο του Les Grandes Tables du Monde, David Sinapian.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης φιλοξενίας, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στα μυστικά του Trikalinos Αυγοτάραχου μέσα από μια πλήρη βιωματική ξενάγηση. Η παρουσίαση περιλάμβανε την ιστορία και παράδοση του εδέσματος, την παραγωγική διαδικασία, καθώς και γευσιγνωστικές δοκιμές συνδυασμένες με εκλεκτό χαβιάρι του Οίκου Kaviari, προσφέροντας μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία στους επισκέπτες.

Η επιλογή της Trikalinos να φιλοξενήσει τον θεσμό ενισχύει τη θέση της ως πρεσβευτή της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς, αναδεικνύοντας προϊόντα με ισχυρή παράδοση και εξαιρετική ποιότητα.

