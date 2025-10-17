search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 09:17
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 08:35

Damavand: Σημαντική ενίσχυση δυναμικότητας παραγωγής στη Φίλια Καρδίτσας με νέα προηγμένη μηχανή SIG

17.10.2025 08:35
Damavand karditsa

Σημαντική ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας της στη Φίλια
Καρδίτσας πραγματοποίησε η Damavand, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες
μεταποίησης τομάτας, με την εγκατάσταση της νέας μηχανής SIG Compact 12 Aseptic
Food. Η επένδυση στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής, ενώ παράλληλα
μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και
τη βιωσιμότητα.

Η νέα μηχανή συμπληρώνει τη λειτουργία της SIG Standard 12 Aseptic με Food Option
kit, η οποία λειτουργεί ήδη από το 2024, και αποτελεί μέρος συνολικής επένδυσης άνω
των 6 εκατ. ευρώ για τις δύο μηχανές και τον υποστηρικτικό εξοπλισμό
αυτοματοποίησης. Το προηγμένο σύστημα επιτρέπει παραγωγή έως 12.000
συσκευασιών ανά ώρα, σε επτά διαφορετικά μεγέθη (200 ml έως 500 ml),
προσφέροντας ευελιξία, βελτιωμένη ροή παραγωγής και δυνατότητα συσκευασίας
τομάτας με κομμάτια ή ίνες χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Ο Βασίλης Ξαρχάς, Head of Sales στη Damavand, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή
αποτελεί ορόσημο για τη μονάδα μας στη Φίλια Καρδίτσας, επιβεβαιώνοντας τη
δέσμευσή μας στην ελληνική παραγωγή και στις τοπικές υποδομές. Με πολυετή
εμπειρία συνεργασίας με κορυφαία ευρωπαϊκά supermarkets, μπορούμε πλέον να
ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα
προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας το εξαγωγικό μας αποτύπωμα».

Ο Omar Gastaldo, Head of Sales για Ελλάδα και Ισραήλ στη SIG, σημείωσε: «Με αυτή
την αναβάθμιση η Damavand θα επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της σε
συσκευασίες SIG πολύ πριν από τη σεζόν επεξεργασίας τομάτας του 2026,
αξιοποιώντας στο έπακρο τις προηγμένες λύσεις συσκευασίας».

Η επένδυση ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή, καθώς οι χαρτοσυσκευασίες SIG είναι
πιστοποιημένες από το FSC, προωθώντας την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη
χρήση πόρων. Η συνεργασία Damavand–SIG, με διάρκεια πάνω από 25 χρόνια,
βασίζεται στην καινοτομία, την ασφάλεια και την ποιότητα, εξασφαλίζοντας προϊόντα
υψηλής διατηρησιμότητας χωρίς συντηρητικά ή ψύξη.

Η Damavand, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία και ετήσια δυναμικότητα
άνω των 150.000 τόνων νωπής τομάτας, αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Deca
Investments από το 2018. Στοχεύει στην επέκταση παραγωγής, ενίσχυση ποιότητας με
πιστοποιήσεις (FSA, BRC, IFS, ISO, HACCP) και διεθνοποίηση. Ως 100% ελληνική
εταιρεία με εξαγωγικό προσανατολισμό, συνδυάζει τοπική παραγωγή, βιώσιμες
καλλιέργειες και καινοτομία, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

Διαβάστε επίσης:

Δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA

Γαλαξίας: Εξαγορά της αλυσίδας «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
runner_new
ΥΓΕΙΑ

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου: Η Σημασία της Εξατομικευμένης Αντιμετώπισης

nino-new
LIFESTYLE

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή που περνάει σε 8-10 μήνες» (Video)

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας (videos)

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Νεκροί δύο μετανάστες μετά από πρόσκρουση λέμβου – Διασώθηκαν άλλα 27 άτομα

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λεμπέσης και η Νομαρχιακή του Βόρειου Τομέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

drimiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιφερόμενος Δρυμιώτης εσχατολογεί, αντιφάσκει, απαξιώνει

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 09:17
runner_new
ΥΓΕΙΑ

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου: Η Σημασία της Εξατομικευμένης Αντιμετώπισης

nino-new
LIFESTYLE

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή που περνάει σε 8-10 μήνες» (Video)

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας (videos)

1 / 3