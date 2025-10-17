Damavand: Σημαντική ενίσχυση δυναμικότητας παραγωγής στη Φίλια Καρδίτσας με νέα προηγμένη μηχανή SIG

Σημαντική ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας της στη Φίλια

Καρδίτσας πραγματοποίησε η Damavand, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες

μεταποίησης τομάτας, με την εγκατάσταση της νέας μηχανής SIG Compact 12 Aseptic

Food. Η επένδυση στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής, ενώ παράλληλα

μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και

τη βιωσιμότητα.

Η νέα μηχανή συμπληρώνει τη λειτουργία της SIG Standard 12 Aseptic με Food Option

kit, η οποία λειτουργεί ήδη από το 2024, και αποτελεί μέρος συνολικής επένδυσης άνω

των 6 εκατ. ευρώ για τις δύο μηχανές και τον υποστηρικτικό εξοπλισμό

αυτοματοποίησης. Το προηγμένο σύστημα επιτρέπει παραγωγή έως 12.000

συσκευασιών ανά ώρα, σε επτά διαφορετικά μεγέθη (200 ml έως 500 ml),

προσφέροντας ευελιξία, βελτιωμένη ροή παραγωγής και δυνατότητα συσκευασίας

τομάτας με κομμάτια ή ίνες χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Ο Βασίλης Ξαρχάς, Head of Sales στη Damavand, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή

αποτελεί ορόσημο για τη μονάδα μας στη Φίλια Καρδίτσας, επιβεβαιώνοντας τη

δέσμευσή μας στην ελληνική παραγωγή και στις τοπικές υποδομές. Με πολυετή

εμπειρία συνεργασίας με κορυφαία ευρωπαϊκά supermarkets, μπορούμε πλέον να

ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα

προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας το εξαγωγικό μας αποτύπωμα».

Ο Omar Gastaldo, Head of Sales για Ελλάδα και Ισραήλ στη SIG, σημείωσε: «Με αυτή

την αναβάθμιση η Damavand θα επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της σε

συσκευασίες SIG πολύ πριν από τη σεζόν επεξεργασίας τομάτας του 2026,

αξιοποιώντας στο έπακρο τις προηγμένες λύσεις συσκευασίας».

Η επένδυση ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή, καθώς οι χαρτοσυσκευασίες SIG είναι

πιστοποιημένες από το FSC, προωθώντας την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη

χρήση πόρων. Η συνεργασία Damavand–SIG, με διάρκεια πάνω από 25 χρόνια,

βασίζεται στην καινοτομία, την ασφάλεια και την ποιότητα, εξασφαλίζοντας προϊόντα

υψηλής διατηρησιμότητας χωρίς συντηρητικά ή ψύξη.

Η Damavand, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία και ετήσια δυναμικότητα

άνω των 150.000 τόνων νωπής τομάτας, αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Deca

Investments από το 2018. Στοχεύει στην επέκταση παραγωγής, ενίσχυση ποιότητας με

πιστοποιήσεις (FSA, BRC, IFS, ISO, HACCP) και διεθνοποίηση. Ως 100% ελληνική

εταιρεία με εξαγωγικό προσανατολισμό, συνδυάζει τοπική παραγωγή, βιώσιμες

καλλιέργειες και καινοτομία, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

Διαβάστε επίσης:

Δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA

Γαλαξίας: Εξαγορά της αλυσίδας «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας