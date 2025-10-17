Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος σηματοδοτεί το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της CrediaBank και του Κέντρου UNESCO Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που υπεγράφη στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου “Νερό και Βιωσιμότητα: 50 χρόνια Διακυβερνητικού Υδρολογικού Προγράμματος της UNESCO”.

Η συνεργασία της CrediaBank με το Κέντρο UNESCO εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενσωμάτωση των αρχών ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) στις πιστοδοτικές και επενδυτικές της αποφάσεις, για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τον άνθρωπο.

Το Μνημόνιο δημιουργεί τα θεμέλια για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών δράσεων, που προάγουν την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και του χρηματοοικονομικού τομέα, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Οι δράσεις συνεργασίας αφορούν αφενός τη χρηματοδότηση έργων από την CrediaBank, που άπτονται των σκοπών του Κέντρου UNESCO, με στόχο την απτή υποστήριξη της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, και αφετέρου ενέργειες που εμπίπτουν στους εξής πυλώνες:

Εκπαίδευση και κατάρτιση:

Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της Τράπεζας σε θέματα ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων, υπό τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης.

Χρηματοδότηση υποτροφιών και προνομιακή δανειοδότηση υποψηφίων φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τη διαχείριση του νερού και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Δράσεις διάχυσης γνώσης και ευαισθητοποίησης:

Συμμετοχή πιστοποιημένων στελεχών της Τράπεζας και του Κέντρου UNESCO σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και φορείς.

Έρευνα και καινοτομία:

Χρηματοδότηση από την Τράπεζα εξοπλισμού για τη μέτρηση των διασυνοριακών υδάτων, με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων.

Συμμετοχή της Τράπεζας σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΑΠΘ και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Πιστοποίηση από το Κέντρο UNESCO επενδυτικών προτάσεων πελατών της Τράπεζας που σχετίζονται με έργα ορθολογικής διαχείρισης νερού.

Ειδικές συνεργασίες:

Ανάπτυξη εξειδικευμένων συνεργασιών με Τμήματα του ΑΠΘ, για την υποστήριξη βιώσιμων πρακτικών σε τομείς όπως η θερμοκηπιακή καλλιέργεια και η αγροδιατροφή.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank επεσήμανε: «Η συνεργασία με το Κέντρο UNESCO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελεί για εμάς μια ουσιαστική πράξη ευθύνης και προόδου. Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και κοινωνική και οικονομική προτεραιότητα. Με αυτή τη συνεργασία, αξιοποιούμε τα εργαλεία χρηματοδότησης για την προαγωγή της εκπαίδευσης, βιωσιμότητας και της ανάπτυξης. Η CrediaBank επενδύει σε δράσεις που έχουν πραγματικό θετικό αποτύπωμα και υπηρετούν ένα μέλλον πιο υπεύθυνο, πιο ανθεκτικό και πιο ανθρώπινο.».

Η CrediaBank, μέσω αυτής της συνεργασίας, ενισχύει περισσότερο τη δέσμευσή της για την προώθηση των αρχών της βιωσιμότητας, τη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας και την ενεργό συμμετοχή σε δράσεις που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ευημερία και την κοινωνική συνοχή, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

