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07.09.2026 16:37

Νεκρός ποδηλάτης σε τροχαίο στον Πύργο – Πέντε τραυματίες

07.09.2026 16:37
troxaio

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Τροχαίο με έναν νεκρό και πέντε τραυματίες σημειώθηκε στον Πύργο

Όχημα, που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία από Πύργο.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Άλλα πέντε άτομα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένα. 

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με το patrisnews.

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