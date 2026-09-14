Συγκίνηση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη: Τραγούδησε με τον κόσμο το «Ανήκω σε μένα» – «Γεια σου Γιωργάρα» (Video)

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Τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό του τρόπο αποχαιρέτησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, ερμηνεύοντας σε συναυλία του ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το «Ανήκω Σε Μένα» με σύσσωμους τους θεατές να τραγουδούν συγκινημένοι το δημοφιλές κομμάτι. που κυκλοφόρησε το 1994.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο TikTok, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, ενώ σε κάποιο σημείο ο Μίλτος πασχαλίδης ακούγεται να λέει «Γεια σου Γιωργάρα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στη λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, ενώ με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στα χέρια εξακολουθούν να εισέρχονται στον ναό χιλιάδες θαυμαστές του από κάθε γωνιά της Ελλάδας για το τελευταίο αντίο.

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