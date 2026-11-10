Το καλώδιο στους Γάλλους, ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο έναντι Σαμαρά, τα νεύρα με Γεραπετρίτη, οι άφαντοι «πράσινοι» δήμαρχοι, το παράπονο του Άδωνι

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Όταν ένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει ως δημόσιο και δεν διαθέτεις τις δυνάμεις (κάθε είδους) να το κάνεις ο ίδιος, τότε το… αναθέτεις αλλού. Είναι η βασική αρχή του καλού… μάνατζμεντ: «Μην το κάνετε, αναθέστε το», όπως ήταν ο τίτλος του βιβλίου των Τζέιμς Τζενκς και Τζον Κέλλι.

Δεν ξέρω αν ο Τζενκς και ο Κέλλι είχαν υπόψη τους και τέτοια έργα, όπως το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, αλλά υποψιάζομαι ότι η κυβέρνηση πιθανόν διάβασε τις συμβουλές τους.

Αφού είδε κι απόειδε ότι το έργο δεν μπορούσε να προχωρήσει με την προηγούμενη μετοχική σύνθεση (ουσιαστικά δημόσιο) και η ελληνική διπλωματία δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει με την τουρκική πλευρά, το ανέθεσε στους Γάλλους – ο Μακρόν να είναι… καλά! Γαλλική εταιρεία και γαλλική κυβέρνηση ανέλαβαν τα δέοντα, ενημέρωσαν τους Τούρκους, όπως ακριβώς ήθελαν οι Τούρκοι, και το έργο προχωρά.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει και προβλέπει όλο το σχέδιο – ήτοι τι είπαν οι Γάλλοι εκ μέρους μας στους Τούρκους, τι κατάλαβαν οι Τούρκοι και τι θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον απ’ όλα αυτά, ίσως σε βάρος μας – θα το μάθουμε στο… μέλλον. Προς το παρόν, τίποτα δεν ανακοινώνεται επίσημα και, υπό αυτή την έννοια, η κάθε πλευρά μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει.

Ωραία κατάσταση.

Ο χρόνος που αγοράζει ο Μητσοτάκης

Με άλλα, πιο απλά λόγια: Ο Μητσοτάκης αγόρασε χρόνο μέχρι τις εκλογές – οι βυθομετρικές έρευνες θα διαρκέσουν πέντε με έξι μήνες.

Κυρίως, όμως, έφτιαξε… «προστατευτικό τείχος» έναντι των επιθέσεων από τα δεξιά της ΝΔ – όρα… «Αντώνης Σαμαράς» και όχι μόνο.

Θα έχει απέναντι στις κριτικές φωνές και τις σκληρές επιθέσεις των «πατριωτών» να αντιτάξει το επιχείρημα ότι κατάφερε να προχωρήσει το μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Τα ερωτήματα, τους αστερίσκους και τις εύλογες απορίες θα τα αφήνει σε μια θολή και μπερδεμένη δημόσια συζήτηση, από την οποία δεν θα βγάζει κανείς άκρη.

Τώρα, τι πήραν οι Τούρκοι και δεν θα ενοχλήσουν τις έρευνες, όταν πριν από δύο χρόνια έβγαλαν πολεμικά πλοία για να τις εμποδίσουν, πιθανόν θα το μάθουμε τελευταίοι, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αλλά επίσης είναι εξαιρετικά πιθανό ότι, μέχρι να μάθουμε σε τι ακριβώς τα έχουμε… βρει με τους Τούρκους, μέσω Γάλλων, και τι αντάλλαγμα υπήρξε για να μην βγάλουν ξανά πλοία, θα έχουν γίνει εκλογές.

Πιο καθαρά δεν μπορώ να το περιγράψω…

Σκιές στις σχέσεις Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη

Στο μεταξύ, μαθαίνω ότι το κλίμα για τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι και το καλύτερο.

Γενικά, οι χειρισμοί του υπουργού Εξωτερικών σε διάφορα μέτωπα – όχι κατ’ ανάγκην στο θέμα του καλωδίου, καθότι προέκυψαν κι άλλα προβλήματα – δεν θεωρούνται και η επιτομή της διπλωματικής δικαίωσης και… νίκης.

Μου μετέφεραν ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει να εκνευρίζεται με την έλλειψη αποτελεσματικότητας – ου μην και αποφασιστικότητας – που χαρακτηρίζει την ηγεσία του ΥΠΕΞ.

Γενικά, οι σχέσεις Μητσοτάκη με Γεραπετρίτη μπορεί να μην είναι στα πρόθυρα ρήξης, αλλά η παλαιά εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλλε ο πρωθυπουργός τον υπουργό του έχει κλονιστεί.

Γαλάζιες φουρτούνες και άφαντοι «πράσινοι» δήμαρχοι

Οι αναταράξεις από το συνέδριο των δημάρχων στην Καλαμάτα καλά κρατούν ακόμα στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Στην παράταξη της ΝΔ (Κυρίζογλου) προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα, καθώς δεν γίνεται να είναι η συντριπτική πλειονότητα των δημάρχων της χώρας δυσαρεστημένη από την ελλιπή στήριξη της κυβέρνησης στην αυτοδιοίκηση, αλλά η γαλάζια πλειοψηφία να εγκρίνει αποθεωτικό ψήφισμα για την… κυβέρνηση.

Ή να δικαιολογεί αυτόν τον ανεκδιήγητο Καφαντάρη της Πύλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί μεν για παράνομη χωματερή στον δήμο του, αλλά κάνει τον τιμητή και επιτίθεται σε άλλους δημάρχους.

Αλλά η Καλαμάτα έφερε στην επιφάνεια και θεματάκια με «πράσινους» δημάρχους, που κάνουν τα… «κουνάβια» – με τη χαριτωμένη έννοια της λέξης.

Βλέπετε, το ΠΑΣΟΚ έχει πάνω από 130 δικούς του στην ΚΕΔΕ. Κι όμως, το ψήφισμα που κατέβασε η παράταξή του, με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, έλαβε 111 ψήφους – αυξημένες κατά 25% σε σχέση με το περσινό συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά ξανά κάτω από την πραγματική δύναμη του ΠΑΣΟΚ.

Κάποια παλικάρια, βέρα πασοκικά κατά τα άλλα, την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια στις ψηφοφορίες που είναι ενοχλητικές για την κυβέρνηση! Είτε διότι συγκυβερνούν – ωραία και βολικά και μοιρασμένα όλα – με τη Δεξιά στους δήμους τους, είτε γιατί καλοπιάνουν τους υπουργούς για κονδύλια και δεν θέλουν να τους δυσαρεστήσουν. Πάει η κολακεία γόνα, δηλαδή.

Δήμαρχοι και μεγάλων – πολύ μεγάλων – πόλεων, αλλά και μικρότερων. Και μάλιστα δήμαρχοι που γενικώς πουλούσαν την πασοκίλα με το κιλό παλαιότερα…

Είναι δουλειά της Χαριλάου Τρικούπη να δει τι συμβαίνει… Να μη νομίζει, δηλαδή, ότι έχει επιρροή που, όμως, δεν έχει στην πράξη… Να μη βγάζει την αντιπολιτευτική δουλειά μόνος του ο Δούκας κάθε φορά, έτσι;

Παρεμπιπτόντως, να επισημάνω ότι οι σχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα πρέπει να περνούν την καλύτερή τους περίοδο από το 2024. Σημειώστε το.

Τα γκάλοπ ξυπνούν μνήμες από την άνοδο της Ακροδεξιάς

Σας έλεγα για τα γκάλοπ που έρχονται. Ότι δεν θα κουνηθούν ιδιαίτερα οι βελόνες των τριών πρώτων κομμάτων – ΝΔ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ.

Αυτό που μαθαίνω, όσο συγκεντρώνονται στοιχεία και προχωρούν οι καταγραφές, είναι η ανησυχητική παρουσία του Κασιδιάρη στις μετρήσεις.

Ο Κασιδιάρης πιθανότατα δεν θα καταφέρει, ως καταδικασμένος εγκληματίας, να πάρει μέρος στις εκλογές, αλλά το ανησυχητικό είναι πως η αντισυστημική διάθεση που κινείται προς την Ακροδεξιά ενισχύεται από τα τεράστια προβλήματα στην οικονομία, στους θεσμούς κ.λπ.

Μήπως να το δουν καλύτερα η κυβέρνηση – και η αντιπολίτευση –, διότι η κοινωνική δυσαρέσκεια χτυπάει ξανά κόκκινο, όπως το 2012;

Η αιχμή του Άδωνι για τους χορούς

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν κρατήθηκε και το είπε το παράπονό του.

Είδε τον Αλέξη Τσίπρα να κινείται στους ρυθμούς των επαναστατικών τραγουδιών στο Παρίσι και συνέκρινε την εικόνα με τα δικά του «α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», για τα οποία έχει επικριθεί τα μάλα στα κοινωνικά δίκτυα.

«Εμένα με κατακρίνετε, τον Τσίπρα όχι», ήταν το νόημα της δήλωσής του.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο ότι το είπε. Το ενδιαφέρον είναι πως διευκρίνισε ότι απευθύνεται και στους «δικούς του», ήτοι σε υπουργούς και στελέχη της ΝΔ, που δεν χάνουν ευκαιρία να τον κριτικάρουν. Και μάλλον δεν έχει άδικο – για τους γαλάζιους.

Ο Σκλαβενίτης γεμίζει το καλάθι της χονδρικής

Η The Mart, με βασικό μέτοχο τον Σκλαβενίτη, συμφώνησε να αγοράσει από την ΑΒ Βασιλόπουλος τα 13 καταστήματα χονδρικής ENA Cash & Carry. Η συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση και των 386 θέσεων εργασίας. Για να αλλάξουν χέρια τα καταστήματα, απομένει η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το ζουμί είναι στο ποιος ψωνίζει εκεί. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, του καφέ ή του μικρού παντοπωλείου γεμίζει το καλάθι του για να δουλέψει την επομένη. Με τα 13 καταστήματα η The Mart μεγαλώνει το δίκτυό της και αποκτά μεγαλύτερο βάρος στο παζάρι με τους προμηθευτές της. Για τον μικρό επαγγελματία, όμως, το μέτρο της συμφωνίας είναι απλό. Αν η αλυσίδα πετύχει καλύτερες τιμές αγοράς, πόσο από το όφελος θα περάσει στο δικό του τιμολόγιο;

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανοίγει δουλειές στο υπόστεγο

Στις αγορές αεροσκαφών, οι φωτογραφίες βγαίνουν στην παράδοση. Ο λογαριασμός, όμως, συνεχίζει να γράφει για χρόνια στο υπόστεγο. Εκεί βάζει τώρα πόδι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ανακοίνωσε ότι απέκτησε την πλειοψηφία της GA Aviation Services, ελληνικής εταιρείας συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών. Ο στόχος είναι να στηθεί στην Ελλάδα κόμβος που θα αναλαμβάνει από τη συντήρηση έως την αναβάθμιση αεροπλάνων και ελικοπτέρων.

Η κίνηση έχει άλλο βάρος αν τη βάλει κανείς δίπλα στις συνεργασίες του ομίλου με Airbus, Rheinmetall και Shield AI. Όσο η δημόσια κουβέντα για τους εξοπλισμούς μένει στο τι θα αγοράσουμε και πόσο θα κοστίσει, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πιάνει θέση στην επόμενη δουλειά, αυτή της τεχνικής υποστήριξης. Κι εκεί θα φανεί πόσο από τον λογαριασμό που πληρώνεται επί χρόνια μπορεί να γίνει δουλειά για συνεργεία και τεχνικούς στην Ελλάδα.

Ο χρησμός Λαβίδα για την ΕΝΑ Cash & Carry λίγο πριν την πουλήσει στο Σκλαβενίτη

Να πουλήσει την ΕΝΑ Cash & Carry και στο παρελθόν, είχε προσπαθήσει η AB Βασιλόπουλος όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος ο CEO του ομίλου, Νίκος Λαβίδας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο πρόσφατης σχετικά, εκδήλωσης για την έναρξη λειτουργίας νέου κέντρου διανομής στην Αττική.

Ο επικεφαλής της ΑΒ είχε εκφράσει, τότε, τον προβληματισμό του για την μελλοντική πορεία της ΕΝΑ Cash & Carry στον Όμιλο ΑΒ Βασιλόπουλος, περιγράφοντας τη λειτουργία του τομέα χονδρικής ως μία «δύσκολη εξίσωση» καθώς όπως ανέφερε «είναι σαν να ανταγωνιζόμαστε τον εαυτό μας», εξηγώντας ότι το HORECA χρειάζεται άλλο κωδικολόγιο που «εμείς δεν το έχουμε».

Όπως συμπλήρωσε σε εκείνη τη συνάντηση με δημοσιογράφους ο κ. Λαβίδας, η ΑΒ είχε εξετάσει και στο παρελθόν την πώληση και όπως είχε πει «μπορεί και να το ξαναδούμε στο μέλλον». Αποδείχθηκε τελικά ότι αυτό το μέλλον ήταν πολύ…κοντινό

Ξεκινάει σύντομα η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου -Κω από ΑΔΜΗΕ-Cenergy Holdings

Την ώρα που όλοι μιλάνε για την υποβρύχια διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, πραγματοποιούνται και άλλες διασυνδέσεις στο Αιγαίο , που προχωράνε και είναι πολύ σημαντικές για την ενεργειακή ασφάλεια των ελληνικών νησιών.

Πρόκειται για το υποβρύχιο καλώδιο Κορίνθου–Κω, έργο στρατηγικής σημασίας που θα συνδέσει τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού.

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του υπέγραψε πρόσφατα η Cenergy Holdings με τον ΑΔΜΗΕ για παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» και αφορά στη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (EPCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης HVDC 320kV μεταξύ της Κορίνθου και της Κω, συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει περίπου 1.260 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων και 30 χλμ. υπογείων καλωδίων. Αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2030.

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