Στενά του Ορμούζ: Έκρηξη σε τάνκερ που μετέφερε LNG – Προσέκρουσε σε νάρκη (video)

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμή η κατάσταση του πληρώματος. Παράλληλα, δεν διευκρινίζεται ο τύπος του αερίου.

Στα Στενά του Ορμούζ καταγράφεται νέα κλιμάκωση με σειρά εκρήξεων και πυρκαγιών σε τάνκερ, τα οποία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πολεμικού Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και των ιρανικών στρατιωτικών αρχών, προσκρούουν σε θαλάσσιες νάρκες.

Το βράδυ της Τετάρτης (11/11), σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δύο υπερδεξαμενόπλοια αχρηστεύθηκαν επειδή αγνόησαν προειδοποιήσεις να μην χρησιμοποιήσουν μια «μη εγκεκριμένη διαδρομή».

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, από όπου πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους ανακοινώσεις από το Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι πλοία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, ενώ η Ουάσινγκτον τονίζει ότι έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό το Στενό του Ορμούζ.

Σε πολλές περιπτώσεις η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO έχει επισημάνει ότι τάνκερ έχουν πληγεί από άγνωστα βλήματα στο Στενό.

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