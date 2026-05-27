ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 15:18
27.05.2026 14:10

ΑΝΤ1: Θα έχει «Ντέρτι» από φθινόπωρο και δεν το κρύβει (Video)

«Κάθε πράγμα στον καιρό του/ και τον Αύγουστο κολιός» είχε τραγουδήσει- πρώτος – ο Γιώργος Ζαμπέτας το 1967 (κι έπειτα ο Μπάμπης Μπακάλης). Οι πρώτοι στίχοι στο ρεφρεν του «Πατέρα κάτσε φρόνιμα» παραλλαγμένοι ελαφρώς με έναν τρόπο παραπέμπουν στο εγχείρημα του ΑΝΤ1 για την περιβόητη σειρά «Ντέρτι» των Μελίνας ΤσαμπάνηΠέτρου Καλκόβαλη η οποία είχε προαναγγελθεί το 2022.

Το φιλόδοξο σχέδιο, που «πάγωσε» τότε για εξωγενείς λόγους, εισέρχεται σε φάση υλοποίησης.

Ο προγραμματισμός γυρισμάτων είναι αρκετά κοντά στην ημερομηνία έναρξης τους και μπροστά από τις κάμερες αναμένεται να πάρουν θέσεις, υπο τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη, οι Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γρηγορία Μεθενίτη και Κώστας Κορωναίος.

Η ιστορία στο «Ντέρτι» αναπτύσσεται σε 140 επεισόδια – που σημαίνει ότι η σειρά θα μεταδίδεται σε σχεδόν καθημερινή βάση – με φόντο τις πίστες των νυχτερινών κέντρων στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και των αρχών του ΄90, με πρόθεση να φωτίσει όχι μόνο τη μουσική και τη διασκέδαση εκείνης της περιόδου, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις παράνομες διαδρομές που σημάδεψαν έναν ολόκληρο κόσμο.

