search
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:22
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2026 13:10

Νέα Mini Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων από “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη

21.09.2026 13:10
manna-adv

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η εταιρεία “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη εμπλουτίζει τη σειρά Mini με τα νέα Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων, με κρητικό ελαιόλαδο. Εμπνευσμένα από την παραδοσιακή ελληνική αρτοποιία και σχεδιασμένα για τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία, αυθεντική γεύση και την πρακτικότητα του μεγέθους Mini.

Τα Mini Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων παρασκευάζονται με άλευρα ολικής άλεσης υψηλής ποιότητας, χωρίς προσθήκη διογκωτικών ή τεχνητών ενισχυτικών γεύσης, προσφέροντας μια επιλογή που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των καταναλωτών που αναζητούν πιο ισορροπημένες διατροφικές λύσεις, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Με το μικρό τους μέγεθος, την τραγανή υφή τους και την υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, εντάσσονται με ευκολία σε κάθε διατροφικό πλάνο, ενώ η πρακτική τους συσκευασία τα μετατρέπει στην ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας: στο σπίτι, στο γραφείο ή εν κινήσει.

Η νέα γεύση Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων έρχεται να προστεθεί στη σειρά των mini παξιμαδιών “το Μάννα”, μαζί με: τα Σιταρένια με Κρητικό Ελαιόλαδο, τον Λιναρόσπορο, το Καλαμπόκι, τη Βρώμη και τα Κριθαρένια.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, τα Mini Παξιμάδια “το Μάννα” συνεχίζουν να εξελίσσονται, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές στην καθημερινότητα του σύγχρονου καταναλωτή, πάντα με σεβασμό στην ελληνική διατροφική παράδοση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάιρο ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

greenland_new_12345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Δανία «αδειάζει» τον Τραμπ – Το ΝΑΤΟ και όχι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ασφάλεια του νησιού

ypnos new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Επί δύο ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – Τι είπε για τον τραγουδιστή

agpatros3
ADVERTORIAL

Από 25/9, (Α) Γνωστού Πατρός, Η Κρυφή Κασέτα …της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη στον Μικρό Κεραμεικό

liagkas-antona-new-1
MEDIA

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μαζί κάποια στιγμή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνουν συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Elif Erlap
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς – Η Έλιφ Εράλπ, ο «Μαμντάνι» και η μάχη για την Κόκκινη Δημαρχία

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:22
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάιρο ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

greenland_new_12345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Δανία «αδειάζει» τον Τραμπ – Το ΝΑΤΟ και όχι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ασφάλεια του νησιού

ypnos new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Επί δύο ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – Τι είπε για τον τραγουδιστή

1 / 3