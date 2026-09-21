Νέα Mini Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων από “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη

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Η εταιρεία “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη εμπλουτίζει τη σειρά Mini με τα νέα Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων, με κρητικό ελαιόλαδο. Εμπνευσμένα από την παραδοσιακή ελληνική αρτοποιία και σχεδιασμένα για τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, συνδυάζουν υψηλή διατροφική αξία, αυθεντική γεύση και την πρακτικότητα του μεγέθους Mini.

Τα Mini Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων παρασκευάζονται με άλευρα ολικής άλεσης υψηλής ποιότητας, χωρίς προσθήκη διογκωτικών ή τεχνητών ενισχυτικών γεύσης, προσφέροντας μια επιλογή που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των καταναλωτών που αναζητούν πιο ισορροπημένες διατροφικές λύσεις, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Με το μικρό τους μέγεθος, την τραγανή υφή τους και την υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, εντάσσονται με ευκολία σε κάθε διατροφικό πλάνο, ενώ η πρακτική τους συσκευασία τα μετατρέπει στην ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας: στο σπίτι, στο γραφείο ή εν κινήσει.

Η νέα γεύση Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων έρχεται να προστεθεί στη σειρά των mini παξιμαδιών “το Μάννα”, μαζί με: τα Σιταρένια με Κρητικό Ελαιόλαδο, τον Λιναρόσπορο, το Καλαμπόκι, τη Βρώμη και τα Κριθαρένια.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, τα Mini Παξιμάδια “το Μάννα” συνεχίζουν να εξελίσσονται, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές στην καθημερινότητα του σύγχρονου καταναλωτή, πάντα με σεβασμό στην ελληνική διατροφική παράδοση.