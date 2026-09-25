Ένα Νόμπελ στη σκηνή

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Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον το έργο «Χρόνος από δεύτερο χέρι» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Βίλιας Χατζοπούλου, βασισμένο στο βιβλίο της Αλεξίεβιτς «Second Hand Time» («Το τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου», εκδόσεις Πατάκη).

Η συγγραφέας είχε αποσπάσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015 και η παράσταση θα δοθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο φουαγιέ, ενώ η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Η σκηνοθέτις. Όπως μας λέει η κυρία Χατζοπούλου, «το έργο αφορά αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τον 20ό και τον 21ο αιώνα, στη Ρωσία. Η παράσταση δίνει φωνή στους πιο ευάλωτους να μιλήσουν για την πίεση των μεταβάσεων και την αγριότητα των πολέμων. Ο κοινός άξονας των ιστοριών είναι η επιβίωση των ανθρώπων σε συνθήκες κινδύνου. Πώς οι μικρές ιστορίες γράφουν τη μεγάλη Ιστορία»ό

Η υπόθεση. Το έργο αναδεικνύει τις αληθινές ιστορίες ευάλωτων ανθρώπων που έζησαν στον 20ο και τον 21ο αιώνα. Οι άνθρωποι αποκαλύπτουν τη ζωή, τον τόπο, τον χρόνο, τις σκέψεις, την ανατροπή, την καταστροφή, την αντίσταση, με τον πιο δυναμικό τρόπο. Με το βίωμά τους. Ο κοινός άξονας των ιστοριών είναι ο αγώνας για επιβίωση σε συνθήκες σφοδρού κινδύνου. Και το ερώτημα που θέτουν οι δημιουργοί του έργου: Η Ιστορία αλλάζει τους ανθρώπους; Οι άνθρωποι αλλάζουν την Ιστορία;

Το βιβλίο. Για το μυθιστόρημα η συγγραφέας βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το 2015, για τις ιστορίες που εξομολογήθηκαν άντρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας και πολιτικής σκέψης, στη Ρωσία, ακριβώς στο ιστορικό μεταίχμιο μεταξύ των δύο τελευταίων αιώνων. Σε κάθε τόπο, η Ιστορία αναγκάζει τους ανθρώπους να την αντιμετωπίσουν και να αντέξουν την αγριότητά της, ώσπου να βρουν, σε καινούργιες συνθήκες, τη νέα θέση τους.

Το κείμενο της παράστασης είναι διασκευή του μυθιστορήματος. Αντιμετωπίζοντας τις αφηγήσεις ως κοινή κληρονομιά και κοινή μοίρα της ανθρωπότητας, διασκευάζεται και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο 20.30 και Κυριακή 19.00.

INFO

Μουσική: Νίκος Κυπουργός. Πίνακας – Εικόνα της παράστασης: Γιώργος Ρόρρης. Σκηνικά – κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα. Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση. Κίνηση: Γιώργος Μανιάδης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Σταυροπούλου. Παραγωγή: Αντώνης Κιούκας – Θ. Καλαφατά και Σία Ε.Ε.

Ερμηνεύουν: Ελένη Καστάνη, Γιώργος Καφετζόπουλος, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Μαρία Καλαμποκιά, Γιώργος Μανιάδης, Αγγελική Μπούρα, Μαρία Σταυροπούλου.

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