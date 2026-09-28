Συνταξιούχοι εξωτερικού: Επτά μήνες παράταση για το φορολογικό 7% – Οι νέες προθεσμίες της ΑΑΔΕ

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Περισσότερο χρόνο για να πάρουν την απόφαση της μετακόμισης στην Ελλάδα αποκτούν οι συνταξιούχοι του εξωτερικού, καθώς αλλάζουν οι προθεσμίες για την ένταξή τους στο ειδικό φορολογικό καθεστώς του 7%.

Το χρονικό περιθώριο για την υποβολή της αίτησης διευρύνεται θεαματικά, από το τέλος Μαρτίου στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα ο φάκελος να συμπληρωθεί αργότερα. Πρόκειται για δύο αλλαγές που διευκολύνουν σημαντικά όσους εξετάζουν τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς μέχρι σήμερα έπρεπε να κινηθούν μέσα σε πολύ στενότερα χρονικά περιθώρια.

Το ειδικό καθεστώς προβλέπει αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό οι συνταξιούχοι που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και μπορεί να διατηρηθεί για διάστημα έως 15 ετών.

Το ενδιαφέρον δεν είναι αμελητέο. Περισσότερες από 1.700 αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί, από τις οποίες περίπου 1.000 έχουν εγκριθεί. Οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία συνταξιούχων από Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και σκανδιναβικές χώρες, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και από τις ΗΠΑ.

Με τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ δημιουργείται ένα σαφέστερο χρονοδιάγραμμα για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το καθεστώς.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, αντί για τις 31 Μαρτίου που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα έως τις 2 Ιουλίου μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος είτε για το ίδιο φορολογικό έτος είτε για το επόμενο. Αν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά τις 2 Ιουλίου, η υπαγωγή μπορεί να ξεκινήσει μόνο από το επόμενο έτος.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τα δικαιολογητικά. Ακόμη και αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, μπορεί να καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτηση και να συμπληρώσει τον φάκελό του έως τις 30 Νοεμβρίου.

Έτσι, αποφεύγεται ο κίνδυνος να χαθεί ολόκληρο φορολογικό έτος επειδή καθυστέρησε, για παράδειγμα, η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού από τη χώρα προέλευσης.

Η τρίτη ημερομηνία είναι το τέλος Δεκεμβρίου. Τα αρμόδια ΚΕΦΟΔΕ έχουν περιθώριο 60 ημερών για την εξέταση των αιτήσεων και, σε κάθε περίπτωση, η απόφαση θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους.

Ποιοι μπορούν να πληρώνουν 7%

Το ευνοϊκό καθεστώς δεν αφορά οποιονδήποτε συνταξιούχο αποφασίσει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι χρόνια που προηγούνται της μεταφοράς του. Παράλληλα, η χώρα από την οποία μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία πρέπει να έχει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την Ελλάδα σε φορολογικά θέματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να αποδεικνύεται ότι λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό.

Όταν τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται ήδη στη διάθεση της ΑΑΔΕ, δεν χρειάζεται να προσκομιστούν ξανά. Διαφορετικά, μπορεί να απαιτηθούν πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας, φορολογικές δηλώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τη χώρα προέλευσης.

Ο συντελεστής 7% εφαρμόζεται στα εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη όσων προβλέπουν οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Ο φόρος πληρώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές ή πιστωτικά υπόλοιπα, ούτε να ενταχθεί σε ρύθμιση δόσεων.

Εφόσον έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αφαιρεθεί από τον φόρο που αναλογεί στην Ελλάδα, μέχρι το αντίστοιχο ποσό.

Διαφορετική αντιμετώπιση έχουν τα εισοδήματα που αποκτώνται μέσα στην Ελλάδα, τα οποία φορολογούνται κανονικά με τις γενικές διατάξεις.

Υπάρχει, όμως, και ένας αυστηρός όρος: αν ο φόρος του 7% δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του έτους, ο φορολογούμενος χάνει το ειδικό καθεστώς και επιστρέφει στη φορολόγηση με τις γενικές διατάξεις για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, από την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου», αλλά και ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier προς το αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ.

Υπάρχει ακόμη δυνατότητα κατάθεσης με φυσική παρουσία, κατόπιν ραντεβού, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα myPoint, στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και στις κατά τόπους ΔΟΥ για βοήθεια στην υποβολή.

Οι αλλαγές, μάλιστα, δεν αφορούν μόνο όσους θα καταθέσουν τώρα αίτηση. Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται και στις αιτήσεις που βρίσκονται ήδη σε εκκρεμότητα, καθώς και στις πράξεις προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος 2025.

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