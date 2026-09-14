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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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14.09.2026 07:24

Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου – Στα 107 δολάρια το Brent

14.09.2026 07:24
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Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύθηκαν κατά 2,80% στα 107,54 το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό WTI σημείωνε παράλληλα άνοδο 2,29%, στα 102,34 δολάρια.

Η νέα εκτίναξη των τιμών αποδίδεται στην έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι φόβοι εντάθηκαν μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιαγωγού East-West, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο.

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