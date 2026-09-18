Μισθοί: Μειώθηκαν στον ιδιωτικό τομέα το 2026 – Στα 1.074 ευρώ ο μέσος καθαρός, 482 ευρώ στη μερική απασχόληση

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Μια εικόνα που απέχει από την προσδοκία συνεχούς ανόδου των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα καταγράφουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2026, τα οποία επεξεργάστηκε η ΕΝΥΠΕΚΚ.

Σύμφωνα με την ανάλυση που υπογράφει ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Π. Μητρόπουλος, ο μέσος μεικτός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 1.233,96 ευρώ, που αντιστοιχούν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης, σε περίπου 1.073,54 ευρώ καθαρά. Για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 1.397,49 ευρώ μεικτά, ενώ στη μερική απασχόληση περιορίζεται στα 554,42 ευρώ μεικτά.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι, συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2025, οι μέσες αποδοχές εμφανίζουν οριακή υποχώρηση και στις τρεις κατηγορίες που εξετάζονται. Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στη μερική απασχόληση, όπου ο μέσος μεικτός μισθός υποχώρησε κατά 8,88 ευρώ μέσα σε τρεις μήνες.

Πόσο είναι σήμερα ο μέσος μισθός

Τα στοιχεία που παραθέτει η έρευνα για τον Μάρτιο του 2026 αποτυπώνουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πλήρη και τη μερική απασχόληση.

Κατηγορία Μέσος μεικτός μισθός Μέσος καθαρός μισθός Σύνολο ιδιωτικού τομέα 1.233,96 € 1.073,54 € Πλήρης απασχόληση 1.397,49 € 1.215,81 € Μερική απασχόληση 554,42 € 482,34 €

Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ και, όσον αφορά τις καθαρές αποδοχές, από τους υπολογισμούς που παρουσιάζει η ΕΝΥΠΕΚΚ.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο καταγράφονται 2.074.890 ασφαλισμένοι πλήρους απασχόλησης, με μέσο μεικτό ημερομίσθιο 59,78 ευρώ και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 1.397,49 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση ανέρχονται σε 581.174, με μέσο μεικτό ημερομίσθιο 32,62 ευρώ και μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό 554,42 ευρώ.

Η σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των στοιχείων του Μαρτίου με εκείνα του Δεκεμβρίου του 2025.

Κατηγορία Δεκέμβριος 2025 Μάρτιος 2026 Μεταβολή Πλήρης απασχόληση 1.397,95 € 1.397,49 € -0,46 € Μερική απασχόληση 563,30 € 554,42 € -8,88 € Συνολικός μέσος μισθός 1.234,42 € 1.233,96 € περίπου -0,46 €

Η εικόνα δείχνει ουσιαστικά στασιμότητα στις μέσες αποδοχές, με οριακή πτώση στο σύνολο και στην πλήρη απασχόληση, αλλά αισθητότερη υποχώρηση για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης. Τα ποσά Δεκεμβρίου και Μαρτίου παρατίθενται στην έρευνα από τα αντίστοιχα μηνιαία στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

Περισσότεροι από 580.000 με μερική απασχόληση

Μία ακόμη κρίσιμη διάσταση είναι η έκταση της μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, 581.174 ασφαλισμένοι, δηλαδή 21,2% του συνόλου, καταγράφονται ως εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Η πλήρης απασχόληση αντιστοιχεί στο 75,8%.

Είδος απασχόλησης Εργαζόμενοι Ποσοστό Πλήρης απασχόληση 2.074.890 75,8% Μερική απασχόληση 581.174 21,2% Σύνολο που αναφέρει ο πίνακας e-ΕΦΚΑ 2.736.845 100%

Η ίδια η μελέτη επισημαίνει πάντως μια σημαντική μεθοδολογική ιδιαιτερότητα: ως πλήρως απασχολούμενος λογίζεται από τον e-ΕΦΚΑ όποιος εργάζεται με πλήρες ημερήσιο ωράριο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εργασίας την εβδομάδα. Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος που δουλεύει δύο οκτάωρα την εβδομάδα μπορεί, σύμφωνα με τον ορισμό που παρατίθεται, να καταγραφεί στην πλήρη απασχόληση.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει επίσης αναντιστοιχία μεταξύ του συνολικού αριθμού ασφαλισμένων και του αθροίσματος των επιμέρους κατηγοριών. Ο ίδιος ο πίνακας του e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι στο σύνολο περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ή έχει δηλωθεί λανθασμένα ο τύπος απασχόλησης.

Το χάσμα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Σημαντικές διαφορές καταγράφονται και στις αποδοχές ανδρών και γυναικών. Στην πλήρη απασχόληση ο μέσος μεικτός μισθός των ανδρών ανέρχεται σε 1.468,18 ευρώ, έναντι 1.310,23 ευρώ των γυναικών, δηλαδή διαφορά 157,95 ευρώ.

Αποδοχές Άνδρες Γυναίκες Διαφορά Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.468,18 € 1.310,23 € 157,95 € Ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης 62,75 € 56,12 € 6,63 € Ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης 33,18 € 32,28 € 0,90 € Συνολικό μέσο ημερομίσθιο 60,17 € 51,51 € 8,66 € Συνολικός μέσος μισθός 1.333,31 € 1.126,46 € 206,85 €

Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι γυναίκες λαμβάνουν 89,2% του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης των ανδρών, ενώ στο συνολικό μέσο ημερομίσθιο το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 85,6%. Στον συνολικό μέσο μισθό, σύμφωνα με την έρευνα, οι αποδοχές των γυναικών αντιστοιχούν στο 84,5% των αποδοχών των ανδρών.

Η Ελλάδα χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Η έρευνα εντάσσει τα στοιχεία του 2026 στη γενικότερη εικόνα των ελληνικών μισθών σε σχέση με την Ευρώπη. Επικαλείται στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία για το 2024 η Ελλάδα βρισκόταν στην προτελευταία θέση της ΕΕ ως προς τον μέσο ετήσιο προσαρμοσμένο μισθό πλήρους απασχόλησης, με 17.954 ευρώ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία.

Παράλληλα, η ΕΝΥΠΕΚΚ υποστηρίζει ότι τα νέα δεδομένα δυσκολεύουν την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για σημαντική αύξηση του μέσου μισθού έως το 2027 και χρησιμοποιεί τον όρο «κατωτατοποίηση» των μισθών για να περιγράψει τη συμπίεση του μισθολογίου του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται, πάντως, για αξιολόγηση της ΕΝΥΠΕΚΚ και όχι για χαρακτηρισμό του e-ΕΦΚΑ.

Η μελέτη συνδέει, τέλος, το επίπεδο των αποδοχών με το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, τα υψηλά ενοίκια και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνει από μόνο του το ονομαστικό ύψος του μισθού.

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