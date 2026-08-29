Ουκρανία: Φόβοι για νέα χερσαία επίθεση της Ρωσίας προς Κίεβο και Τσερνίχιβ – Τι πληροφορίες έχει το Κίεβο

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Νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση αποκτά ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία εξετάζει νέες χερσαίες επιθετικές επιχειρήσεις προς την ουκρανική πρωτεύουσα και το Τσερνίχιβ, στα βόρεια της χώρας.

Πρόκειται για ένα σενάριο που, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα μπορούσε να ανοίξει ξανά ένα μέτωπο το οποίο είχε ουσιαστικά κλείσει μετά την αποτυχία της πρώτης ρωσικής προέλασης προς την ουκρανική πρωτεύουσα, την άνοιξη του 2022.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις συγκέντρωσης μεγάλων ρωσικών δυνάμεων στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, κάτι που επισημαίνει και η ίδια η ουκρανική πλευρά. Συνεπώς, πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με σχεδιασμό και προετοιμασία και όχι για επιβεβαιωμένη έναρξη νέας χερσαίας επίθεσης.

Τι γνωρίζουν οι Ουκρανοί

Τις πληροφορίες αποκάλυψε ο Πάβλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δημοσιογράφους, οι πολιτικοί ηγέτες του Κρεμλίνου έχουν λάβει από τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία σχεδιασμό και προετοιμασία επιθετικών επιχειρήσεων προς το Κίεβο και το Τσερνίχιβ.

Ο ίδιος έσπευσε, ωστόσο, να κάνει μια κρίσιμη διευκρίνιση: μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ρωσικές μονάδες κρούσης συγκεντρώνονται ήδη προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Παλίσα, προτεραιότητα για την Ουκρανία είναι να αποτρέψει εγκαίρως τη δημιουργία των συνθηκών που θα επέτρεπαν στη Μόσχα να περάσει από τον σχεδιασμό στην πραγματοποίηση μιας νέας επίθεσης.

Η πληροφορία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της γεωγραφίας της περιοχής. Τόσο το Κίεβο όσο και το Τσερνίχιβ βρίσκονται σχετικά κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, από το έδαφος της οποίας είχε ξεκινήσει μέρος της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Την ίδια ώρα σφυροκοπείται το Κίεβο από αέρος

Οι ουκρανικές πληροφορίες για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις έρχονται την ώρα που η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά την αεροπορική εκστρατεία εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιοχής του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο το Σάββατο για «ουσιαστικά αδιάκοπες» επιθέσεις με drones εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Τις τελευταίες ημέρες η Μόσχα έχει εξαπολύσει αλλεπάλληλα κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, πλήττοντας εγκαταστάσεις logistics, αποθήκες, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Αγροτικής Πολιτικής Τάρας Βισότσκι, περίπου το 90% των υποδομών logistics τροφίμων που χρησιμοποιούν οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής έχει καταστραφεί, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει, όπως διευκρίνισε, ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με γενικευμένη έλλειψη τροφίμων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ένας από τους στόχους των συνεχόμενων κυμάτων drones είναι να καταπονήσουν την ουκρανική αεράμυνα και να προκαλέσουν παράλυση της καθημερινής και οικονομικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα.

37 νεκροί από το πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών

Η κλιμάκωση αποτυπώθηκε δραματικά και στην επίθεση σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Μίλα, κοντά στο Κίεβο. Ρωσικό drone έπληξε αποθήκη πυρομαχικών, προκαλώντας δευτερογενείς εκρήξεις και τεράστια πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι, τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν, δεκάδες τραυματίστηκαν και εκατοντάδες κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε παράλληλα σκληρή κριτική στις αρμόδιες ουκρανικές υπηρεσίες για την αποθήκευση εκρηκτικών κοντά σε κατοικημένη περιοχή και ανακοίνωσε έρευνα για ενδεχόμενη υπηρεσιακή αμέλεια. Πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή του Κιέβου μέσα σε δύο μήνες.

Τουσκ: «Η κλιμάκωση από τη Ρωσία προχωρά»

Την ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις ενίσχυσε και η παρέμβαση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά από ενημέρωση που είχε από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Τουσκ δήλωσε ότι «η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερη αεροπορική υποστήριξη.

Κατά τον Πολωνό πρωθυπουργό, οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι καθοριστικοί και τόσο η Πολωνία όσο και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για διαφορετικά σενάρια.

Οι δηλώσεις γίνονται λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα, όπου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με χώρες του ΝΑΤΟ.

Το κρίσιμο ερώτημα: Σχέδιο ή πραγματική προετοιμασία επίθεσης;

Οι πληροφορίες πάντως που δημοσιοποιεί η ουκρανική πλευρά δεν σημαίνουν ότι μια νέα μάχη για το Κίεβο είναι προ των πυλών. Ο ίδιος ο Παλίσα αναγνωρίζει ότι δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα η συγκένρωση δυνάμεων που θα ήταν απαραίτητη για μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση.

Η ύπαρξη στρατιωτικού σχεδιασμού, άλλωστε, δεν συνεπάγεται από μόνη της απόφαση εφαρμογής του. Ωστόσο, το γεγονός ότι η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία κλιμακώνει τις αεροπορικές επιθέσεις γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα και συνεχίζει να πιέζει στο ανατολικό μέτωπο είναι αυτό που προκαλεί αυξημένη ανησυχία στο Κίεβο.

Το επόμενο διάστημα, επομένως, το βασικό στοιχείο που θα δείξει αν το σενάριο αποκτά πραγματική στρατιωτική υπόσταση θα είναι τυχόν μετακινήσεις και συγκέντρωση σημαντικών ρωσικών δυνάμεων προς τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας και ιδιαίτερα προς τη Λευκορωσία.

Μέχρι τότε, πρόκειται για μια σοβαρή ουκρανική προειδοποίηση – όχι ακόμη για επιβεβαιωμένη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο.

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