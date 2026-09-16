Συνταγματική Αναθεώρηση: Επεισόδιο Φλωρίδη – Δουδωνή με το καλημέρα: «Δες πως κατάντησες το κόμμα σου!» – «Να φύγει, ήρθε να μας πει αρλούμπες»

Takeaways by to pontiki AI Η έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στην Ολομέλεια σημαδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε την άμεση αποχώρηση του υπουργού, υποστηρίζοντας ότι η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Το αίτημα υποστήριξαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά επίμονα την απομάκρυνση του υπουργού από την αίθουσα.

Ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς απέρριψε τις αιτιάσεις, υπενθυμίζοντας ότι η παρουσία υπουργού στις συνεδριάσεις αναθεώρησης αποτελεί πάγια κοινοβουλευτική πρακτική.

Η ένταση κλιμακώθηκε με εκατέρωθεν προσωπικούς χαρακτηρισμούς μεταξύ του Παναγιώτη Δουδωνή και του Γιώργου Φλωρίδη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

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Με ένταση ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης εν όψει της δεύτερης ψηφοφορίας σήμερα, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ζήτησε να αποχωρήσει άμεσα ο Γιώργος Φλωρίδης. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, πολλώ δε μάλλον που όπως είπε, ο υπουργός Δικαιοσύνης «δεν είναι καν εκλεγμένος βουλευτής».

Με το αίτημα Δουδωνή συμφώνησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ πιο την πιο θερμή υποστήριξη στο αίτημα Δουδωνή έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία συνηγόρησε φωνάζοντας στον Γ. Φλωρίδη να φύγει, με τον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά να επισημαίνει πως παγίως σε αυτές τις διαδικασίας παρίσταται υπουργός και πως και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρών ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου.

«Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα! Είστε εξίσου άθλιοι και οι δυο!» απάντησε ο Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας μάλιστα πως ο Γιώργος Φλωρίδης ήρθε στη Βουλή για να πει «αρλούμπες».

«Δες πως κατάντησες το κόμμα σου!» φώναξε τότε ο υπουργός Δικαιοσύνης από τα υπουργικά έδρανα, με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη!».

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Οι χαρακτηριστικοί διάλογοι που αποτυπώνουν το σκηνικό έντασης έχουν ως εξής:

Παναγιώτης Δουδωνής : Κύριε Φλωρίδη τι δουλειά έχετε εδώ πέρα; Δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Σηκωθείτε και φύγετε. Είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Δεν είστε καν βουλευτής.

: Κύριε Φλωρίδη τι δουλειά έχετε εδώ πέρα; Δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Σηκωθείτε και φύγετε. Είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Δεν είστε καν βουλευτής. Γιώργος Φλωρίδης : Αυτό τώρα το σκεφτήκατε; Τώρα το θυμηθήκατε αυτό;

: Αυτό τώρα το σκεφτήκατε; Τώρα το θυμηθήκατε αυτό; Ζωή Κωνσταντοπούλου : Φύγετε! Φύγετε!

: Φύγετε! Φύγετε! Γιώργος Φλωρίδης : Κάνετε μομφή στο προεδρείο…

: Κάνετε μομφή στο προεδρείο… Ζωή Κωνσταντοπούλου : Φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ!

: Φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ! Παναγιώτης Δουδωνής : Δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε τον λόγο πρέπει να αποχωρήσετε.

: Δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε τον λόγο πρέπει να αποχωρήσετε. Γιώργος Φλωρίδης : Σας φοβίζει;

: Σας φοβίζει; Παναγιώτης Δουδωνής : Δεν είναι δυνατόν να με φοβίσει κάποιος που λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η ΝΔ θα έχουμε «ντου» από απέναντι. Δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασύδειλος.

: Δεν είναι δυνατόν να με φοβίσει κάποιος που λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η ΝΔ θα έχουμε «ντου» από απέναντι. Δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασύδειλος. Γιώργος Γεωργαντάς : Σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από καμία κραυγή. Η κοινοβουλευτική πρακτική είναι αυτή, πάντα στις αναθεωρήσεις παρίσταται υπουργός. Βλέπω τα πρακτικά από τον Μάρτιο του ‘19, ο κ. Καλογήρου, υπουργός Δικαιοσύνης, παρίσταται.

: Σε αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από καμία κραυγή. Η κοινοβουλευτική πρακτική είναι αυτή, πάντα στις αναθεωρήσεις παρίσταται υπουργός. Βλέπω τα πρακτικά από τον Μάρτιο του ‘19, ο κ. Καλογήρου, υπουργός Δικαιοσύνης, παρίσταται. Παναγιώτης Δουδωνής : Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα για να δικαιολογείτε τα δικά σας αίσχη; Πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία το σκιάχτρο για να φοβίζετε τον λαό; Είστε και οι δυο εξίσου άθλιοι…Ο κύριος Φλωρίδης έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Δεν δικαιολογείται να είναι εδώ!

: Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα για να δικαιολογείτε τα δικά σας αίσχη; Πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία το σκιάχτρο για να φοβίζετε τον λαό; Είστε και οι δυο εξίσου άθλιοι…Ο κύριος Φλωρίδης έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Δεν δικαιολογείται να είναι εδώ! Γιώργος Φλωρίδης : Δες πως κατάντησες το κόμμα σου!

: Δες πως κατάντησες το κόμμα σου! Παναγιώτης Δουδωνής: Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Και άσε που καταντήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει;

Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Και άσε που καταντήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει; Ζωή Κωνσταντοπούλου : Το παιδί της Χούντας!

: Το παιδί της Χούντας! Παναγιώτης Δουδωνής : Πρέπει να είμαστε όλοι απόντες, όλη η αντιπολίτευση, την ώρα της τοποθέτησής του Φλωρίδη!

: Πρέπει να είμαστε όλοι απόντες, όλη η αντιπολίτευση, την ώρα της τοποθέτησής του Φλωρίδη! Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να φύγει!

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