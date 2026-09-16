Συνταγματική Αναθεώρηση: Επεισόδιο Φλωρίδη – Δουδωνή με το καλημέρα: «Δες πως κατάντησες το κόμμα σου!» – «Να φύγει, ήρθε να μας πει αρλούμπες»

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Με ένταση ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης εν όψει της δεύτερης ψηφοφορίας σήμερα, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ζήτησε να αποχωρήσει άμεσα ο Γιώργος Φλωρίδης. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, πολλώ δε μάλλον που όπως είπε, ο υπουργός Δικαιοσύνης «δεν είναι καν εκλεγμένος βουλευτής».
Με το αίτημα Δουδωνή συμφώνησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ πιο την πιο θερμή υποστήριξη στο αίτημα Δουδωνή έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία συνηγόρησε φωνάζοντας στον Γ. Φλωρίδη να φύγει, με τον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά να επισημαίνει πως παγίως σε αυτές τις διαδικασίας παρίσταται υπουργός και πως και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρών ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου.
«Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα! Είστε εξίσου άθλιοι και οι δυο!» απάντησε ο Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας μάλιστα πως ο Γιώργος Φλωρίδης ήρθε στη Βουλή για να πει «αρλούμπες».
«Δες πως κατάντησες το κόμμα σου!» φώναξε τότε ο υπουργός Δικαιοσύνης από τα υπουργικά έδρανα, με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη!».
Οι χαρακτηριστικοί διάλογοι που αποτυπώνουν το σκηνικό έντασης έχουν ως εξής:
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