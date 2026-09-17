Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ επιτέθηκε στον προγραμματιστή του – Λάθος ή εικόνες από το μέλλον;

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Ένα απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια επίδειξης ανθρωποειδούς ρομπότ στην Κίνα προκαλεί συζητήσεις για τα όρια και την ασφάλεια της τεχνολογίας.

Σε βίντεο από τη δοκιμή, το ανθρωποειδές ρομπότ εμφανίζεται ξαφνικά να κλωτσά τον ίδιο τον προγραμματιστή του, με αποτέλεσμα το τηλεχειριστήριο που κρατά να εκτοξευθεί από το χέρι του. Ο μηχανικός αντιδρά άμεσα, αποφεύγοντας ένα ακόμη χτύπημα, προτού καταφέρει να πάρει ξανά το χειριστήριο στα χέρια του και να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό. Το πιο παράδοξο στοιχείο, ωστόσο, έρχεται στο τέλος: Το ρομπότ ολοκληρώνει την απρόσμενη «αντιπαράθεση» με μια υπόκλιση που παραπέμπει σε κίνηση πολεμικών τεχνών.

WATCH: A humanoid robot suddenly kicks its own developer during a demonstration in China, sending the remote control flying out of his hand.



The engineer quickly dodges another kick, grabs the controller and walks away without any reported injuries. The robot then ends the… pic.twitter.com/eMtt5NKEwQ — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

Το συμβάν εγείρει ερωτήματα για το αν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης ή για μια υπενθύμιση των προκλήσεων που συνοδεύουν την ολοένα και μεγαλύτερη αυτονομία των ανθρωποειδών ρομπότ.

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