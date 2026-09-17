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17.09.2026 01:03

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ επιτέθηκε στον προγραμματιστή του – Λάθος ή εικόνες από το μέλλον;

17.09.2026 01:03
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Ένα απρόοπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια επίδειξης ανθρωποειδούς ρομπότ στην Κίνα προκαλεί συζητήσεις για τα όρια και την ασφάλεια της τεχνολογίας.

Σε βίντεο από τη δοκιμή, το ανθρωποειδές ρομπότ εμφανίζεται ξαφνικά να κλωτσά τον ίδιο τον προγραμματιστή του, με αποτέλεσμα το τηλεχειριστήριο που κρατά να εκτοξευθεί από το χέρι του. Ο μηχανικός αντιδρά άμεσα, αποφεύγοντας ένα ακόμη χτύπημα, προτού καταφέρει να πάρει ξανά το χειριστήριο στα χέρια του και να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό. Το πιο παράδοξο στοιχείο, ωστόσο, έρχεται στο τέλος: Το ρομπότ ολοκληρώνει την απρόσμενη «αντιπαράθεση» με μια υπόκλιση που παραπέμπει σε κίνηση πολεμικών τεχνών.

Το συμβάν εγείρει ερωτήματα για το αν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης ή για μια υπενθύμιση των προκλήσεων που συνοδεύουν την ολοένα και μεγαλύτερη αυτονομία των ανθρωποειδών ρομπότ.

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ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 02:01
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Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ επιτέθηκε στον προγραμματιστή του – Λάθος ή εικόνες από το μέλλον;

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