Τρόμος για 69χρονη τουρίστρια στην Άφησσο Βόλου – Της επιτέθηκαν αδέσποτα σκυλιά και την τραυμάτισαν

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Στιγμές τρόμου βίωσε μία 69χρονη τουρίστρια στην Άφησσο του Βόλου, όταν στη διάρκεια βόλτας που έκανε δέχτηκε επίθεση από δύο μεγαλόσωμα αδέσποτα σκυλιά, με συνέπεια να τραυματιστεί στο δεξί της πόδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης, 16/9, όταν η γυναίκα κινείτο στον περιφερειακό δρόμο της Αφήσσου με κατεύθυνση προς τις Αφέτες. Η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί μέρος της καθημερινής της ρουτίνας όταν βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τον σύζυγό της.

«Είναι η πρωινή μας βόλτα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο εξοχικό μας», ανέφερε ο σύζυγός της, περιγράφοντας όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η 69χρονη περπατούσε μόνη της όταν τα δύο σκυλιά την πλησίασαν και της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά. Τα ζώα τη δάγκωσαν σε δύο διαφορετικά σημεία στο κάτω μέρος του δεξιού ποδιού.

Την ώρα της επίθεσης δεν υπήρχε άλλο άτομο στο σημείο για να παρέμβει. Η γυναίκα, φοβισμένη, άρχισε να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας δυνατά και τελικά τα δύο σκυλιά την άφησαν και απομακρύνθηκαν.

Μετά το περιστατικό, η 69χρονη μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Εκεί οι γιατροί φρόντισαν τα τραύματα που είχε υποστεί από τα δαγκώματα και της χορήγησαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

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