G7: Πώς ο Μακρόν «έφερε τούμπα» τον Τραμπ για την Ουκρανία – Η χλιδή των Βερσαλλιών και η φλεγόμενη εκκλησία

Για πολλούς παρατηρητές και παρευρισκόμενους στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, η κρίσιμη στιγμή – η στιγμή που έκανε τον Τραμπ να αλλάξει ρότα – ήταν όταν o πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έβγαλε φωτογραφίες του καμένου καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο και τις έδειξε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η θέα των φλεγόμενων χρυσών τρούλων και των ζημιών που προκάλεσε η ρωσική αεροπορική επιδρομή στον αρχιτεκτονικό θησαυρό του 11ου αιώνα συγκίνησε ορατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της G7. Διέκριναν ότι η παρέμβαση του Ζελένσκι ήταν πιθανώς η τελική ώθηση που έπεισε τον Τραμπ να υποστηρίξει την Ουκρανία με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην κοινή δήλωση της Τετάρτης. «Νομίζω ότι συγκινήθηκε ειλικρινά», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους της G7, σύμφωνα με το POLITICO.

Διπλωματική νίκη

Αν και ήταν ο Ζελένσκι που έδειξε τις φωτογραφίες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — ως οικοδεσπότης — ήταν αυτός που είχε οργανώσει τη σύνοδο κορυφής και είχε σχεδιάσει ακριβώς πώς να ικανοποιήσει τον απρόβλεπτο Αμερικανό ηγέτη. Η αρχική προσδοκία για τη συνάντηση στην αλπική λουτροπόλη Εβιάν-λε-Μπεν ήταν μια διπλωματική αποτυχία — όπου ακόμη και το να αποτραπεί ο Τραμπ από το να αποχωρήσει νωρίς θα θεωρούνταν επιτυχία — αλλά ο Μακρόν τελικά πέτυχε ένα εκπληκτικό κατόρθωμα, πείθοντας τον Τραμπ και πιέζοντάς τον να δεσμευτεί για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Ήταν μια διπλωματική νίκη που βασίστηκε σε χρόνια προσπάθειας να βρει πώς να κολακεύσει τον Τραμπ και να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητές του — στην περίπτωση αυτή, σε όλα τα θέματα, από τα ναρκαλιευτικά μέχρι τις σπάνιες γαίες της Κίνας. Όσον αφορά την προσπάθεια να τον πείσουν για το θέμα της Ουκρανίας, ο Μακρόν ηγήθηκε των υπόλοιπων ηγετών της G7 σε ένα δείπνο τη Δευτέρα το βράδυ, όπου προσαρμόσανε το μήνυμά τους ώστε να συνάδει με τη μανιχαϊστική άποψη του Τραμπ για την παγκόσμια πολιτική εξουσίας, παρουσιάζοντας την Ουκρανία ως νικήτρια και τη Ρωσία ως ηττημένη στην τελευταία φάση του πολέμου.

Με θέα στη λίμνη της Γενεύης κατά τη διάρκεια του δείπνου της Δευτέρας, οι συγκεντρωμένοι ηγέτες της G7 συζήτησαν εκτενώς για τη Μέση Ανατολή και, από στρατηγική άποψη, εξήραν τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. «Εξήγησαν στον Τραμπ, όλοι μαζί, ότι ο Ζελένσκι κερδίζει επειδή η Ρωσία… δεν μπορεί να περάσει τη γραμμή του μετώπου και μάλιστα χάνει έδαφος», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Και η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά αμάχους και ιερούς χώρους», πρόσθεσε ο διπλωμάτης. Το βασικό μήνυμα ήταν ότι η πληγωμένη Μόσχα γίνεται απελπισμένη και επιτίθεται άγρια.

Η δουλειά του Μακρόν

Όταν τον έπιασαν με ανοιχτό μικρόφωνο την επόμενη μέρα, ο Μακρόν είπε στον Ζελένσκι ότι η συζήτηση ήταν «δύσκολη», πριν συζητήσουν πώς να χειριστούν καλύτερα τον Τραμπ. Λίγα είχαν αφεθεί στην τύχη. Ακόμη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία διατηρεί τεταμένες σχέσεις με τον Γάλλο πρόεδρο, εξήρε τις διπλωματικές ικανότητες του Μακρόν και αναγνώρισε ότι έκανε «εξαιρετική δουλειά σε μια περίπλοκη στιγμή στη διεθνή σκηνή».

Διπλωμάτες επισήμαναν ότι, φυσικά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι προσπάθειες του Μακρόν αυτή την εβδομάδα δεν θα ακυρωθούν από ένα μόνο τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, τουλάχιστον προς το παρόν, οι Γάλλοι διπλωμάτες μπορούν να αναπνεύσουν πιο άνετα, αφού απέφυγαν τις πιθανές εκρήξεις και αποτυχίες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την τελευταία μεγάλη διπλωματική εκδήλωση που αναμένεται να φιλοξενήσει ο Μακρόν.

Ο ίδιος ο Μακρόν εξοργίζεται με την ιδέα ότι απλώς υπέκυψε στον πρόεδρο των ΗΠΑ για να τον κερδίσει. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς από πού προέρχεται αυτή η κατηγορία. Για μήνες, ο Γάλλος πρόεδρος εργάστηκε ακούραστα για να πείσει τον Τραμπ να έρθει στη Γαλλία και να τον φιλοξενήσει στη σύνοδο κορυφής της G7. Πρώτα, άλλαξε την ημερομηνία της συνόδου — ώστε να επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να παρακολουθήσει αγώνα πάλης σε κλουβί στον κήπο του Λευκού Οίκου την ημέρα των γενεθλίων του — στη συνέχεια, διαμόρφωσε τη λίστα των προσκεκλημένων και, τέλος, τον κέρασε ένα πολυτελές δείπνο στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

Η μεγάλη σκηνοθεσία

Στο Εβιάν-λε-Μπεν, οι καθυστερήσεις και οι ειρωνείες του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσής του σε μια συνεδρίαση για την οικονομία ότι είναι «το αφεντικό», παραβλέφθηκαν. Σε ένα τελικό ανακοινωθέν, ο Τραμπ συγχαίρεται όχι μία, αλλά τρεις φορές για τη συμφωνία του με το Ιράν. Όμως, παρόλο που ο Μακρόν προφανώς έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει τον Τραμπ, μια ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν ο Τραμπ άξιζε όλη αυτή την προσπάθεια άγγιξε ευαίσθητο σημείο. Ο Μακρόν απάντησε απότομα ότι είχε σημειώσει πρόοδο μόνο επειδή παρέμεινε πιστός στις αρχές του και είπε ότι οι δημόσιες διαφωνίες του με τον Τραμπ μιλούσαν από μόνες τους.

«Αν δεν είχα διατηρήσει σταθερές και σαφείς θέσεις τους τελευταίους μήνες, θα μπορούσατε να αμφισβητήσετε τη δυναμική εξουσίας» με τον Τραμπ, είπε. «Στο ζήτημα της Γροιλανδίας, στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας… ήμουν πάντα πολύ σαφής, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Νταβός». Τελικά, όλη αυτή η σκηνοθεσία απέδωσε καρπούς. Οι χώρες της G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, υποστήριξαν την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την Τετάρτη δεσμεύτηκαν για «ακλόνητη υποστήριξη» προς το Κίεβο, υποσχόμενες νέες αμυντικές δυνατότητες, ενώ εξήραν τη «νέα δυναμική» της στο πεδίο της μάχης.

«Το κλίμα αλλάζει υπέρ της Ουκρανίας», έγραψε στο Twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε: «Έχει σημειωθεί αλλαγή στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στις συζητήσεις για την Ουκρανία· θεωρούμε ότι αυτή η στάση είναι πιο ρεαλιστική όσον αφορά την κατάσταση στο πεδίο της μάχης». Η κοινή δήλωση για τα κρίσιμα ορυκτά σηματοδότησε επίσης μια νίκη για τη γαλλική προεδρία, καθώς οι ηγέτες υπέγραψαν μια μετρήσιμη δέσμευση: τη μείωση της εξάρτησής τους από τις κινεζικές σπάνιες γαίες έως το 2030.

Ανησυχία για βραχύβια νίκη

Ο Μακρόν έσπευσε να διεκδικήσει τη νίκη. «Αντικειμενικά, αυτή η σύνοδος της G7 είναι μια επιτυχία», δήλωσε την Τετάρτη. Ωστόσο, θα υπάρχει πάντα ο φόβος — δεδομένης της διαβόητα ασταθούς στάσης του Τραμπ απέναντι σε θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους — ότι τα οφέλη ενδέχεται να είναι βραχύβια. «Το γεγονός ότι ο Τραμπ αλλάζει συνεχώς γνώμη είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε όλοι», δήλωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης που αναφέρθηκε παραπάνω.

Πολλά θα μπορούσαν να είχαν πάει στραβά. Πριν από την άφιξή του στο Εβιάν-λε-Μπεν, ο Τραμπ απείλησε για άλλη μια φορά να επιβάλει δασμό 100% στο γαλλικό κρασί, ως αντίδραση στον γαλλικό φόρο επί των ψηφιακών υπηρεσιών που επιβάλλεται στις εταιρείες τεχνολογίας. Ο Μακρόν απάντησε ότι θα είχε «μια σεβαστή αλλά αποφασιστική συζήτηση» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ο Μακρόν δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη επίσημη υποδοχή για την άφιξη του Τραμπ και δεν φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιώδης κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που ακολούθησε.

Όταν ρωτήθηκε αν τον ενοχλούσαν οι επαναλαμβανόμενες απειλές και τα χλευαστικά σχόλια του Τραμπ, ο Μακρόν επέμεινε σε συνέντευξή του στο TF1 ότι παρέμενε «ρεαλιστής». «Μετά από τόσα χρόνια, αν έτρεφα μνησικακία, θα είχα κάποια προβλήματα… Ο Τραμπ πρέπει να παραμείνει μέχρι το τέλος, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες», είπε. Ωστόσο, ο Μακρόν και οι σύμμαχοί του πίστευαν επίσης ότι, για μια φορά, είχαν κάποια ατού στις διαπραγματεύσεις τους με τον Τραμπ.

«Έπρεπε να είχα συζητήσει για τη Γροιλανδία»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τις ευρωπαϊκές δυνατότητες αποναρκοθέτησης για να ανοίξουν εκ νέου το Στενό του Ορμούζ και να σταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου μετά τον πόλεμο στο Ιράν, κάτι που ο Τραμπ ζήτησε επανειλημμένα στη σύνοδο κορυφής της G7. Η δεύτερη φάση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας αργά την Τετάρτη, θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θα περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τους αρχικούς θεματοφύλακες των κυρώσεων του ΟΗΕ του 2015 κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ δέχονται επίσης έντονη πίεση στο εσωτερικό τους λόγω των φόβων ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν θα καταρρεύσει. «Ο Τραμπ χρειάζεται τη στήριξή μας. Του έχουμε δώσει κάποια σιγουριά», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι ακόμη και ο Τραμπ φάνηκε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα στη Γαλλία, τουλάχιστον προς το παρόν.

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Μακρόν… έκανε εξαιρετική δουλειά, παρεμπιπτόντως, έκανε πραγματικά φανταστική δουλειά», είπε. Μόνο κατά την αναχώρησή του ο Τραμπ συνειδητοποίησε ότι υπήρχε κάτι που θα έπρεπε να είχε θίξει εν μέσω όλης αυτής της εγκάρδιας ατμόσφαιρας με τον Γάλλο ηγέτη. «Δεν συζητήσαμε για τη Γροιλανδία. Έπρεπε να είχα συζητήσει για τη Γροιλανδία»…

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