Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέμεινε σιωπηλός την Τετάρτη, καθώς ο Τραμπ δημοσιοποίησε και υπέγραψε μια συμφωνία που Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή.

Γιατί έχει σημασία

Όπως σημειώνει το Axios , o Νετανιάχου υποσχέθηκε στο ισραηλινό κοινό «ολοκληρωτική νίκη» στο Ιράν. Αναγκάστηκε να αρκεστεί στο μνημόνιο κατανόησης του Τραμπ και στη συχνή κριτική από τον πρόεδρο, όλα αυτά τέσσερις μήνες πριν από εκλογές.

Η μεγάλη εικόνα

Ο Νετανιάχου στέκεται μόνος διεθνώς στην πεποίθησή του ότι η συμφωνία είναι λάθος και ότι ο πόλεμος έπρεπε να είχε συνεχιστεί.

Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ήταν το πιο σκληροπυρηνικό από τα κράτη του Κόλπου, αποφάσισαν να προσχωρήσουν στην περιφερειακή συναίνεση υπέρ της συμφωνίας.

που ήταν το πιο σκληροπυρηνικό από τα κράτη του Κόλπου, αποφάσισαν να προσχωρήσουν στην περιφερειακή συναίνεση υπέρ της συμφωνίας. Και στην Ουάσινγκτον, οι σύμμαχοι του Νετανιάχου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στα μέσα ενημέρωσης διστάζουν να κατακεραυνώσουν πλήρως μια συμφωνία που φέρει τη σφραγίδα του Τραμπ.

οι σύμμαχοι του Νετανιάχου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στα μέσα ενημέρωσης διστάζουν να κατακεραυνώσουν πλήρως μια συμφωνία που φέρει τη σφραγίδα του Τραμπ. Δεν θα υπάρξει επανάληψη της ομιλίας του Νετανιάχου στο Κογκρέσο το 2015, για να κινητοποιήσει την αντίθεση στη συμφωνία του τότε προέδρου Ομπάμα με το Ιράν. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί καν να εμφανιστεί στην καλωδιακή τηλεόραση και να αντιταχθεί ευθέως στη συμφωνία, εκτός αν θέλει σύγκρουση με τον Τραμπ.

Στο παρασκήνιο

Αντί για δημόσιες καταγγελίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τη συμφωνία σε ενημερώσεις υπό καθεστώς ανωνυμίας προς Ισραηλινούς δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στον Νετανιάχου, τα περισσότερα από τα οποία ήταν έντονα υπέρ του Τραμπ, έχουν αρχίσει να επιτίθενται στον Τραμπ και την ομάδα του.

Ένας παρουσιαστής σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης στο προσκείμενο στον Νετανιάχου Channel 14 αποκάλεσε τον αντιπρόεδρο Βανς «κάθαρμα» και χρησιμοποίησε αντισημιτική προσβολή για να κατηγορήσει τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ότι ξεπούλησαν το Ισραήλ για οικονομικό όφελος.

Η άλλη πλευρά

Στη σύνοδο της G7 την Τετάρτη, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου για τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ ταυτόχρονα άφησε αιχμές κατά του πρωθυπουργού.

«Ο Μπίμπι είναι καλός άνθρωπος. Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο. Αλλά έχουμε μια εκπληκτική συνεργασία. Εμείς είμαστε ο μεγάλος εταίρος και εκείνος είναι ο πολύ μικρός εταίρος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου με το παρατσούκλι του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είπε στο Axios ότι ο Νετανιάχου «δεν έχει καμία γαμημένη κρίση», επειδή έδωσε εντολή για πλήγμα στη Βηρυτό που παραλίγο να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα.

Σημείο τριβής

Ο Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία την Κυριακή, και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίζονταν ακόμη και την Τρίτη ότι το Ισραήλ δεν είχε ακόμη λάβει άδεια να εξετάσει το μνημόνιο κατανόησης.

Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου μπορεί να μην είχε δει το τελικό κείμενο , αλλά ισχυρίστηκε ότι οι Ισραηλινοί δεν το ζήτησαν ποτέ και ότι ο Λευκός Οίκος είχε δώσει στον Νετανιάχου λεπτομερείς ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

, αλλά ισχυρίστηκε ότι οι Ισραηλινοί δεν το ζήτησαν ποτέ και ότι ο Λευκός Οίκος είχε δώσει στον Νετανιάχου λεπτομερείς ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, ο Τραμπ είπε ότι είχε στείλει αντίγραφο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι, παρά τον σκεπτικισμό του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός είχε πει στον Βανς, τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ ότι, αν το Ιράν υλοποιήσει τις πυρηνικές παραχωρήσεις που είπε στις ΗΠΑ ότι ήταν διατεθειμένο να κάνει, «αυτό θα ήταν μια συμφωνία-θρίαμβος».

Focus

Το ζήτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη άμεση ανησυχία στον Νετανιάχου είναι ο Λίβανος.

Το μνημόνιο κατανόησης λέει ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει τις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, και ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί από τον Λίβανο στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας.

Σύμβουλος του Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί πως δεσμεύεται από το τμήμα του μνημονίου κατανόησης που αφορά τον Λίβανο. Ο σύμβουλος σημείωσε ότι ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ πως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο εκτός αν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

«Έχουμε μια μικρή διαφωνία για τον Λίβανο», είπε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Τι να παρακολουθούμε

Ο Λευκός Οίκος λέει ότι αυτή δεν θα είναι μια «μονόπλευρη εκεχειρία» και ότι το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να ανταποδώσει αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν επίσης ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει τις επόμενες 60 ημέρες για να σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του με τον Λίβανο για μια πολιτική διευθέτηση, και ότι μια ισραηλινή αποχώρηση μπορεί να προκύψει από αυτές τις συνομιλίες — και όχι από μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης ξανά την Τετάρτη τις τακτικές του Ισραήλ στον Λίβανο, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο «να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις κάποιον».

Το συμπέρασμα

Ακόμη και οι πρόεδροι με τους οποίους ο Νετανιάχου συχνά συγκρουόταν δεν ήταν τόσο ωμά επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ. Ήταν ακόμη ένα πλήγμα που ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να απορροφήσει από τον απαραίτητο σύμμαχό του.

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