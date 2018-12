Δώδεκα μύθοι του σεξ που δεν φαντάζεστε (Infografic)

Οι γνώσεις μας για το σεξ προέρχονται από πρώιμες περιγραφές των γονιών μας, από τυχόν ενημερωτικές ημερίδες στο σχολείο και φυσικά από το ίντερνετ το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο σε κάθε μικρό παιδί από αρκετά μικρή ηλικία.

Αλλά σε γενικές γραμμές, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις σχετικά με το σεξ. Αυτοί οι “μύθοι” βασίζονται σε ένα “παιχνίδι αριθμών”, όπου για παράδειγμα το μέγεθος του πέους, η συχνότητα του αυνανισμού και της σεξουαλικής επαφής και άλλες πτυχές του σεξ... δραματοποιούνται σε υπερβολικό βαθμό.

Έτσι, έχουν γεννηθεί και αναπαραχθεί κάποιοι “κανόνες” για το πώς “πρέπει” να είναι το σεξ, κάτι που οδηγεί σε άγχος και παρερμηνείες. Για παράδειγμα, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξε ότι δεν είναι το μέγεθος του πέους αυτό που μετράει περισσότερο για μια γυναίκα, αλλά είναι ο χαρακτήρας του άντρα εκείνος που κάνει τη διαφορά.

Και όχι μόνο για το επίπεδο της σχέσης τους, αλλά και για την ικανοποίηση στο καθαρά σεξουαλικό κομμάτι. Η εμπιστοσύνη, η προσωπικότητα και η έλξη είναι ισχυροί προάγγελοι για τη σεξουαλική ικανοποίηση και τείνουν να μετράνε πολύ περισσότερο στην γυναίκα, από ό,τι το μέγεθος του πέους του άντρα.

Αυτό είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα για τους μύθους γύρω από το σεξ, που ορίζουν τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε περί αυτού.