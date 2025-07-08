ΟΠΕΚΕΠΕ: Για το σκάνδαλο την πλήρωσε… η Τυχεροπούλου που το αποκάλυψε

Με στέρηση μισθού 20 ημερών μετά από πειθαρχικό έλεγχο της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ τιμωρείται η υπάλληλος που αποκάλυψε το πάρτι που γινόταν στον οργανισμό. «Τελευταία πράξη σειράς εκδικητικών και καταχρηστικών ενεργειών εις βάρος της» χαρακτηρίζει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ την κινητοποίηση της επιβολής προστίμου.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη στις αρχές Μαΐου και της κοινοποιήθηκε σήμερα και αφορά σε πειθαρχικό έλεγχο που ξεκίνησε σε βάρος της η διοίκηση Μπαμπασίδη για τα… παραπτώματα της «παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας (άρθρο 51 παρ. η του ΚΚΠ) και της ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ΟΠΕΚΕΠΕ (άρθρο 51 παρ. 3 ιβ του ΚΚΠ)».

Μετά την αποπομπή του, στην οποία οδηγήθηκε με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, αφού επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή την έφοδο και τις έρευνες για τα «εικονικά βοσκοτόπια», τη διαχείριση της υπόθεσης ανέλαβε ο επόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας.

Σημειώνεται πως επί της διοίκησης Μπαμπασίδη η κυρία Τυχεροπούλου είδε το προσωπικό της ντουλάπι στο γραφείο που διατηρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι παραβιασμένο, να έχει αλλαχθεί η κλειδαριά, με αποτέλεσμα η ίδια να μην έχει πρόσβαση ακόμα και σε προσωπικά της αντικείμενα.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχετική δήλωση παραθέτει το χρονικό της αδιανόητης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της κ. Τυχεροπούλου, με τον ίδιο να σημειώνει ότι η πειθαρχική διαδικασία «κινήθηκε με πρωτοβουλία του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδη».

Η διαδικασία «παρέμενε παγωμένη για μήνες, μέχρι που ο επόμενος (και ήδη αποπεμφθείς) πρόεδρος κ. Σαλάτας, εξέδωσε την απόφασή του την Παρασκευή 2.5.2025, ενόψει της εκδίκασης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της κ. Τυχεροπούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ Δευτέρα 5.5.2025» αναφέρει ακόμα ο δικηγόρος.

«Εκδικητική και καταχρηστική μεταχείριση»

«Εν μέσω συνταρακτικών αποκαλύψεων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την παραπομπή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ επέλεξε σήμερα να κοινοποιήσει στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απόφαση επιβολής προστίμου για τα υποτιθέμενα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας και της ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει σε δήλωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παρασκευής Τυχεροπουλου, Αντώνης Βαγιάνος.

Ενώ σημειώνει:

«Η απόφαση αυτή αφορά πειθαρχική δίωξη που κινήθηκε με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδη, σχετικά με έκθεση ελέγχου που παρέδωσε η κ. Τυχεροπούλου στον αναπληρωτή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 5.9.2024. Η έκθεση αυτή είχε συνταχθεί ήδη από το 2020, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρ. Βάρρα, προς τη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, και περιήλθε σε γνώση της κ. Τυχεροπούλου μετά την τοποθέτησή της στη συγκεκριμένη Διεύθυνση το Δεκέμβριο του 2023. Σ’ αυτή περιγραφόταν η δράση συγκεκριμένων υπαλλήλων του περιφερειακού γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, κάποιοι εκ των οποίων αναφέρονται και στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Ακολούθως, τονίζει στη ανακοίνωση:

«Το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση παραδόθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κ. Τυχεροπούλου, θεωρήθηκε από τη Διοίκηση του κ. Μπαμπασίδη ως παραβίαση της εχεμύθειας και ανάξια συμπεριφορά εκ μέρους της. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για το πώς η Διοίκηση Μπαμπασίδη εννοούσε τον εσωτερικό έλεγχο εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανωτέρω πειθαρχική διαδικασία παρέμενε παγωμένη για μήνες, μέχρι που ο επόμενος (και ήδη αποπεμφθείς) Πρόεδρος κ. Σαλάτας, εξέδωσε την απόφασή του την Παρασκευή 2.5.2025, ενόψει της εκδίκασης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της κ. Τυχεροπούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ Δευτέρα 5.5.2025.

Η σημερινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ επέλεξε τη σημερινή ημέρα, εν μέσω αποκαλύψεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ύπαρξη «οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, που περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) μέλη του ΔΣ και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ» για να κοινοποιήσει την απόφαση με την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στέρησης είκοσι (20) ημερομισθίων στην κυρία Τυχεροπούλου.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί την τελευταία πράξη σειράς εκδικητικών και καταχρηστικών ενεργειών εις βάρος της κ. Τυχεροπούλου.

Η Διοίκηση Μπαμπασίδη τον Οκτώβριο του 2024 την καθαίρεσε από Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου και την τοποθέτησε στο Πρωτόκολλο χωρίς πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα του Οργανισμού και επομένως χωρίς δυνατότητα πρωτοκόλλησης. Από το Σεπτέμβριο του 2024 οι Διοικήσεις Μπαμπασίδη και Σαλάτα άσκησαν 3 πειθαρχικά ομηρίας (που έμειναν παγωμένα για μήνες) και 2 μηνύσεις εναντίον της. Ταυτόχρονα παραβιάστηκε το ερμάριό της και κατασχέθηκε το αρχείο της και ο υπολογιστής της, με τις Διοικήσεις να αρνούνται ακόμα και σήμερα να της τα επιστρέψουν.

Κατά το ίδιο διάστημα, όπως προκύπτει από το υλικό της δικογραφίας που εστάλη στο Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκύπτει ότι οι διώξεις και οι παράνομες ενέργειες εις βάρος της κ. Τυχεροπούλου υποκινούνταν από μέλη της ερευνώμενης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φερόμενης Εγκληματικής Οργάνωσης με πρωταρχικό στόχο την παρεμπόδιση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την ανάσχεση της έρευνάς της.

Μολονότι στη φερόμενη Εγκληματική Οργάνωση φαίνεται να συμμετείχαν και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα τα αναφερόμενα στελέχη παραμένουν μέχρι σήμερα στις θέσεις τους και ασκούν κανονικά τις αρμοδιότητές τους χωρίς καν να έχει κινηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή έρευνα εναντίον τους.

Κατά της απόφασης που της κοινοποιήθηκε η κ. Τυχεροπούλου έχει δικαίωμα αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Όσο όμως το «σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ» παραμένει στη θέση του, είναι βέβαιο ότι η κ. Τυχεροπούλου θα τυγχάνει εκδικητικής και καταχρηστικής μεταχείρισης χωρίς καμία δυνατότητα δικαίωσης.

Αν ο Υπουργός κ. Τσιάρας, πράγματι επιθυμεί την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διευκόλυνση των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οφείλει έστω και σήμερα να πάψει να ανέχεται τέτοιες πρακτικές, να πάρει αποστάσεις από τον τρόπο που οι Διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταχειρίστηκαν την κ. Τυχεροπούλου και να φροντίσει έστω και τώρα για την αποκατάστασή της».

