Επικίνδυνα παιχνίδια στο χιόνι έκανε ο, γνωστός από τη συμμετοχή του στη τηλεοπτική σειρά του Alpha «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» ηθοποιός Πάνος Βλάχος. Φόρεσε τη στολή και πέδιλα του σκι και με τη βοήθεια φίλου του, ο οποίος τον τράβαγε με αυτοκίνητο, έκανε σκι στις... πίστες της Αθήνας.

«What do you mean there is no ski resort in Athens?», έγραψε στον προσωπικό του λογιαριασμό στο instagram, ανεβάζοντας ένα βιντεάκι.