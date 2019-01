Γιατί έχουν χαλάσει οι σχέσεις της Μέγκαν Μάρκλ με το παλάτι; - Είναι ψεύτικη η εγκυμοσύνη της;

Οι φήμες γίνονται ολοένα και περισσότερο ψίθυροι και οι ψίθυροι γίνονται φωνές. Όλοι συζητούν πλέον το κατά πόσο η Μέγκαν Μαρκλ είναι ή όχι έγκυος. Πολλοί στην Αγγλία πανηγυρίζουν ότι είναι, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι έγκυος και ότι πρόκειται για ένα καλοστημένο παραμύθι.

Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της εγκυμοσύνης που απασχολεί του Άγγλους. Πολλά ακούγονται και για την συμπεριφορά της Μέγκαν, η οποία δεν είναι όπως λένε και η καλύτερη απέναντι στα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα ακούγεται ότι η Μέγκαν και η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, δεν μιλιούνται και βρίσκονται στα μαχαίρια.

Στο παλάτι η δούκισσα του Σάσεξ (Μέγκαν Μαρκλ) έχει λένε μια άσχημη συμπεριφορά και προς το προσωπικό, είναι γεμάτη καπρίτσια και μάλιστα πριν λίγο καιρό παραιτήθηκε ο σωματοφύλακας της γιατί δεν την άντεχε. Το ίδιο πρόκειται να κάνει και η προσωπική της γραμματέας Μελίσσα καθώς και ένα μέλος του προσωπικού της η Σαμάνθα Κοέν.

«Η εγκυμοσύνη της Μέγκαν είναι ψεύτικη», γράφουν ολοένα και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι λένε μάλιστα ότι για τις εξόδους της φοράει μια ψεύτικη κοιλίτσα για να μοιάζει έγκυος. Ο πρίγκιπας Χλαρι λένε οι ίδιοι, γνωρίζει αλλά δεν κάνει το παραμικρό αφού έχει γίνει υποχείριο της Μέγκαν και ακολουθεί τυφλά τις προσταγές της.

«Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Βαρέθηκα να ακούω ψέματα από αυτήν την προδότρια», γράφει χρήστης του twitter. Στη αριστερή φωτογραφία βλέπουμε την Μέγκαν να κρατάει την κοιλιά της, ενώ στη δεύτερη η κοιλιά έχει...«μετακινηθεί» προς τα κάτω.

Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και αναμένεται να γεννήσει τον Απρίλιο. Το φύλο του μωρού παραμένει άγνωστο.

Explain this? We are fed up of listening to #LIES #treasonous woman! #OffWithHerHead #royalfamily #CharlatanDuchess is a bare faced liar. #MEGXIT pic.twitter.com/0q9wCa0MLv