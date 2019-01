Από τον Μαραντόνα στον Ράμος - Η Amazon κάνει ταινία τη ζωή του Ισπανού που βρίσκεται στα «μαχαίρια» με τον Αργεντινό σταρ

Ουδείς παραξενεύτηκε στο άκουσμα της είδησης ότι η Amazon Prime Video ξεκίνησε τα γυρίσματα για τη σειρά που θα είναι αφιερωμένη στο βίο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Αργεντινός θεωρείται -από πολλούς- ο καλύτερος παίκτης που είδε το ποδόσφαιρο.

Από την άλλη, ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση, ότι η παραγωγή αποφάσισε μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα, να ασχοληθεί με τον «βίο και τη πολιτεία» του Σέρχιο Ράμος. Η ζωή του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης θα προβληθεί σε οκτώ επεισόδια αλλά πολλοί είναι αυτοί που απόρησαν με τη συγκεκριμένη επιλογή του ποδοσφαιριστή.

Muy feliz por contaros esta noticia. Súper proyecto con @PrimeVideo Estará disponible en exclusiva en Amazon Prime. ¡Ya os iré contando!

Very pleased to bring you this news. New project with #AmazonPrimeVideo

coming soon, exclusively available on Prime Video. Stay tuned! pic.twitter.com/Sc3twKIeTf