Συρία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από διπλή έκρηξη – Βόμβες σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα (Video)

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από δύο διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πόλη Ιντλίμπ, που τελεί υπό τον έλεγχο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), στη βορειοδυτική Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιατρικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες.

Η HTS, όπου υπερισχύει ένα συριακό πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, ελέγχει όλη την περιοχή Ιντλίμπ, όπου έχουν βρει καταφύγιο κάποιοι αντάρτες, καθώς και εν υπνώσει πυρήνες τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε σταθμευμένο αυτοκίνητο ανατινάχθηκε σε κύριο δρόμο στην πρωτεύουσα της επαρχίας. Στα θύματα περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας που έφθασαν στο σημείο λίγο πριν σημειωθεί μια δεύτερη έκρηξη σε κοντινό σημείο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η δεύτερη βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μια μοτοσικλέτα.

breaking news

Two car bombs explode in central #Idlib

More than 10 people were killed and several others, including paramedics, were injured pic.twitter.com/yBDBhZOuGv