Τζιμ Κάρεϊ: Ζωγράφισε τον Τραμπ με σβάστικα στο μέτωπο (Photo)

Ο Τζιμ Κάρεϊ επιτέθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με ένα νέο έργο τέχνης, λέγοντας ότι «αθώοι άνθρωποι τώρα σφαγιάζονται» στο όνομά του.

Μία μέρα νωρίτερα ο Καναδός ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Ζηλανδία με ένα άλλο σκίτσο.

Ο ηθοποιός, ο οποίος συχνά μοιράζεται τις σκέψεις του για θέματα επικαιρότητας μέσω της τέχνης του, δημοσίευσε το Σαββατοκύριακο ένα έργο, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απεικονίζεται ως ένας αστεροειδής που προσεγγίζει γρήγορα τη Γη με μία σβάστικα στο μέτωπό του.

«Τώρα σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι, διαλύονται οικογένειες και καταστρέφονται οι ζωές των παιδιών. Όλα στο όνομά του» έγραψε ο ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

«Αν η Άνανδρη Ρεπουμπλικανική Γερουσία επιτρέπει σε αυτό τον άθλιο κακούργο να συνεχίζει να ενθαρρύνει τον διχασμό, “η Προεδρία του Τραμπ” θα γίνει Γεγονός Μαζικής Καταστροφής» συμπλήρωσε.

Τις προηγούμενες μέρες, ο Τζιμ Κάρεϊ ανάρτησε ένα άλλο έργο τέχνης στο Twitter, εκφράζοντας τη θλίψη του για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ζηλανδία με στόχους δύο μουσουλμανικά τεμένη, στην οποία σκοτώθηκαν 50 άνθρωποι.

Σχεδίασε ένα μέρος αυτοπροσωπογραφίας του που τον δείχνει να ρίχνει δάκρυα, με μια εναέρια άποψη της Νέας Ζηλανδίας, εκεί όπου βρίσκονται συνήθως η κόρη και η ίριδα του ματιού.

«Η καρδιά μου είναι μαζί σου Νέα Ζηλανδία. Τα δάκρυα μου είναι για όλους μας» έγραψε ο ηθοποιός κάθετα δίπλα στην εικόνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter τη Δευτέρα υποστήριξε ότι κατηγορείται άδικα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Ζηλανδία.

Στο μανιφέστο μίσους, ο δράστης των επιθέσεων στη Νέα Ζηλανδία, Μπρέντον Τάραντ, δηλώνει ότι είναι «λευκός εθνικιστής» και αναφερόμενος στον Τραμπ τον αποκαλεί «σύμβολο της ανανεωμένης λευκής ταυτότητας και του κοινού σκοπού».

