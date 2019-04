Οι πρώτες συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων (Photo, Video)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων, στο Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται από το κτίριο, όπως φαίνεται σε πολλές φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Fire @notredame now consuming tower in addition to roof. pic.twitter.com/Svxhca6gBC

Ash is falling from the sky as #NotreDame burns pic.twitter.com/cxYHZXhNyv