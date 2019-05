Τρόμος στο αεροδρόμιο της Μόσχας - Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες – Ενας νεκρός (Video)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε σήμερα αεροσκάφος της εταιρείας Aeroflot στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, σύμφωνα με μια πηγή των τοπικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Tass.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Συνολικά, υπήρχαν 73 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος», είπε η πηγή αυτή.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την αιτία που προκάλεσε τις εκρήξεις. Πρόκειται για ένα επιβατικό αεροσκάφος SSJ-100 που είχε απογειωθεί από τη Μόσχα με προορισμό την πόλη Μουρμάνσκ, στη βορειοδυτική Ρωσία. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της ρωσικής πρωτεύουσας.

