Οι γονείς τρελάθηκαν: Βάζουν τα παιδιά τους να χτυπούν το κεφάλι τους στην πόρτα (Videos)

Οι περισσότερες διαδικτυακές προκλήσεις είναι σίγουρα ανόητες και το μόνο που προκαλούν είναι πόνο, δυσφορία και αηδία στους συμμετέχοντες.

Αλλά η πρόκληση που κυκλοφορεί τελευταία στα social media είναι πιο επίπονη από άλλες. Στη γνωστή ως «Get that money challenge» (Πιάσε τα λεφτά-πρόκληση), τα παιδιά καλούνται να πιάσουν την πιστωτική ή χρεωστική τραπεζική κάρτα κάποιου συγγενή τους, όταν τη ρίχνουν πάνω σε πόρτα.

Το δύσκολο μέρος της πρόκλησης είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθόλου τα χέρια τους, αλλά μόνο το κεφάλι τους. Αν καταφέρουν να πιάσουν την κάρτα με το κεφάλι τους, τότε μπορούν να αγοράσουν ό,τι θέλουν με αυτή. Ωστόσο, αν αποτύχουν, καταλήγουν με ένα άσχημο τραύμα στο κεφάλι τους.

Get that money challenge . My brother said if my nephew catches his credit card with his head, he can buy whatever he wants pic.twitter.com/Bsy6I4KrPs