Προσγειώθηκε στο Λονδίνο ο Τραμπ - Ξεκίνησε την επίσκεψη με σφοδρή επίθεση κατά του (μουσουλμάνου) δημάρχου

"Εντελώς χαμένο" (loser), χαρακτήρισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν σε μήνυμα που απέστειλε στο Twitter λίγα μόλις λεπτά προτού προσγειωθεί το αεροπλάνο του στο αεροδρόμιο Στάνστεντ της βρετανικής πρωτεύουσας για την τριήμερη επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη χώρα.

"Ο Σαντίκ Καν, ο οποίος έχει κάνει κατά γενική ομολογία κάκιστη δουλειά ως Δήμαρχος του Λονδίνου, φάνηκε απερίσκεπτα 'κακός' στον πρόεδρο των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη χώρα, τον πιο σημαντικό με απόσταση σύμμαχο του Ηνωμένου Βασιλείου", έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στο Twitter λίγο πριν από την απογείωση του προεδρικού του αεροσκάφους Air Force One στο αεροδρόμιο Στάνστεντ κοντά στο Λονδίνο λίγο πριν από τις 09:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος).

"Είναι ένας εντελώς χαμένος που θα πρέπει να επικεντρωθεί στο έγκλημα στο Λονδίνο, κι όχι σε μένα", πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει ήδη επιτεθεί επανειλημμένως στον δήμαρχο του Λονδίνου μέσω των κοινωνικών δικτύων, επικρίνοντας την "καταστροφική του δουλειά για την τρομοκρατία".

Αυτή η νέα λεκτική επίθεση στον Καν έρχεται μετά την κριτική που άσκησε ο Εργατικός δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να υποδεχθεί σε επίσημη επίσκεψη τον Τραμπ.

Σε δηλώσεις που έκανε χθες, Κυριακή, στο Sky News, ο Καν σημείωσε ότι η Βρετανία δεν κάνει καλά που "στρώνει το κόκκινο χαλί" στον Τραμπ και χαρακτήρισε ορισμένες πολιτικές του Αμερικανού προέδρου "ειδεχθείς" και "προσβλητικές". Επίσης σε σχόλιά του στον The Observer συνέκρινε ορισμένες από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου με αυτές που χρησιμοποιούσαν οι "φασίστες του 20 αιώνα".

Ο Καν, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας, ασκεί εξάλλου συχνά κριτική στις δηλώσεις και την συμπεριφορά του ενοίκου του Λευκού Οίκου και δεν θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο που θα παρατεθεί απόψε προς τιμήν του από την βασίλισσα Ελισάβετ, όπως άλλωστε και ο ηγέτης των αντιπολιτευόμενων Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν και ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου.

Τον Ιούλιο του 2018, κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο δήμαρχος του Λονδίνου είχε επιτρέψει σε αυτούς που διαμαρτύρονταν εναντίον του να ανεβάσουν στον αέρα κοντά στο Ουέστμινστερ ένα γιγάντιο μπαλόνι που απεικόνιζε τον Τραμπ μωρό.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......